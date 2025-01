Insolvenční správce Liberty opět prodává odval Lihovarská, rozjela se válcovna

Insolvenční správce zkrachovalé huti Liberty Ostrava Šimon Peták vypsal nové výběrové řízení na prodej odvalu Lihovarská ve Slezské Ostravě. Uchazeči musí zájem o účast v tendru vyjádřit do 7. února, závazné nabídky pak budou muset podat do 3. března. Tři zájemce, kteří předloží ty nejvyšší, následně pozve správce do druhého kola, jež se uskuteční elektronicky. Liberty také tento měsíc zhruba po roce obnovila výrobu ve Steckelově válcovně.