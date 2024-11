Výzkum potvrdil, že se ovzduší kolem utlumené huti Liberty výrazně zlepšilo

Vůbec největší vliv na kvalitu ovzduší zaznamenali odborníci u měřící stanice v ulici Nad Obcí právě v Radvanicích. „Stanice byla dlouhodobě umístěna cíleně do kouřové vlečky hutního podniku, takže se očekávalo, že tam by měl být pokles nejvýznamnější,“ vysvětlil výzkumný a vývojový pracovník Českého hydrometeorologického ústavu Radim Seibert.

Zlepšení by měli pocítit hlavně obyvatelé Ostravy-Kunčiček, Ostravy-Bartovic nebo Radvanic. Právě tam bydlí padesát let i Anna Procházková. Situace bývala podle ní nejhorší na podzim. Teď vnímá výrazný posun k lepšímu. „Je to pravda. Vidím to na oknech, na parapetech. Není tam popílek,“ pochvaluje si.

„Ukázalo se, že modely někdy i fungují, ale nemám radost, že region přišel o něco, na čem do jisté míry stál, a to není našim cílem. Naším cílem není zavírat huti bez náhrady,“ podotkl Seibert. Stejně jako pracovníci huti i on prý do poslední chvíle věřil, že budou postaveny ekologičtější elektrické pece, které by s sebou zlepšení ovzduší přinesly také.