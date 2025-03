Za havárii kolotoče v Havířově padla podmínka

Obžalovaný už na začátku jednání přiznal vinu. „Je mi líto, co se stalo. Vím, že ti lidé byli poškozeni, měli velké starosti. Chceme je odškodnit,“ uvedl. Doplacení odškodného pro pojišťovnu a několik zraněných je součástí trestu.

Policie původně obvinila z obecného ohrožení z nedbalosti dva muže. Státní zástupce ale stíhání jednoho z nich zastavil. Před soudem tak stanul jen majitel atrakce. Neštěstí se stalo 3. září 2022 odpoledne v centru Havířova. Atrakce, extrémnější verze řetízkového kolotoče nazvaná Rotating Tower, přestala fungovat a reagovat na ovládací prvky. Konstrukce, která vyvezla sedačky do výšky asi patnáct metrů, začala nečekaně a nekontrolovaně klesat k zemi. Zavěšené sedačky s návštěvníky se stále točily. Lidé proto naráželi do zábradlí pouťové atrakce a do kolem stojících překážek.

Majitel kolotoče neměl podle obžaloby v pořádku povinnou technickou dokumentaci. Například měl propadlou certifikaci, tedy povolení k provozování atrakce. Navíc manuál obsluhy stroje nebyl k dispozici v češtině. Při stavbě atrakce na místě městských slavností nebyla dodržena stanovená vzdálenost od pevných překážek, tedy dva a půl metru od atrakce.