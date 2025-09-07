V pražských Letňanech se odpoledne zřítilo do lesoparku malé soukromé letadlo typu ultralight. Dva lidé v něm zemřeli, řekl mluvčí policie Richard Hrdina. Na místě jsou policisté, hasiči a záchranná služba.
V pražských Letňanech spadlo do lesoparku malé letadlo
„Malé soukromé letadlo spadlo do lesního porostu, dvě osoby bohužel nepřežily,“ řekl policejní mluvčí. Případ bude vyšetřovat Úřad pro civilní letectví ve spolupráci s kriminalisty.
Pražská záchranná služba na místo vyslala posádku záchranářů, lékaře, inspektora a posádku leteckých záchranářů. „Bohužel jsme dvěma osobám už nijak nedokázali pomoci. Dále vysíláme na místo našeho krizového interventa,“ sdělila.
„Naše jednotky zajišťují bezpečnostní perimetr kolem trosek letadla, protože se v něm nachází odpalovací systém padáku, který nebyl při pádu aktivován. Je potřeba ho deaktivovat pomocí pyrotechniků. Naše jednotky zůstávají v pohotovosti. Máme tady dvě profesionální a dvě dobrovolné jednotky,“ uvedl mluvčí HZS Praha Vojtěch Sosna.
V Letňanech je letiště, podle jeho webu jsou na něm dvě travnaté přistávací a vzletové dráhy. V letňanském areálu se konají také velké venkovní koncerty.