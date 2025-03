V pražském Hloubětíně vyrostla nová tramvajová vozovna

Chybějící kapacitu vozovny dosud nahrazovalo tramvajové kolejiště v Ústředních dílnách Hostivař, což však bylo komplikované kvůli vzdálenosti od tras linek a také tomu, že kolejiště bylo pod širým nebem. „Teď se vracíme kapacitně do toho stavu, který jsme měli předtím,“ řekl technický ředitel DPP pro povrchovou dopravu Jan Šurovský.

Z vozovny bude vypravována většina tramvají, které jezdí na linkách 7, 8, 12, 17 a 31. „Zítřkem (sobotou) už odsud začnou jezdit čísla poměrně obvyklá, to znamená linky, které jezdí v této oblasti a na Palmovce. Z hlediska rozdělení mezi jednotlivé vozovny pochopitelně vždycky vznikají určité na první pohled neobvyklosti, bude tomu tak i nyní, ale základem budou místní linky,“ vysvětlil Šurovský.

Infrastruktura pro nové tramvajové trati

Primátorův náměstek Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že Praha potřebuje infrastrukturu pro nově budované tramvajové trati. „Máme v ruce stavební povolení na nové tratě Počernická, Malovanka-Strahov, Olšanská-Habrová, Libuš-Nové Dvory a Muzeum. Revitalizujeme a stavíme novou trať v horní části Václavského náměstí a chystáme tramvajový okruh zahrnující i rozestavěný Dvorecký most,“ uvedl.

Původní vozovna v Hloubětíně zahájila provoz 12. března 1951. DPP využívá sedm vozoven, a to Hloubětín, Kobylisy, Motol, Pankrác, Strašnice, Vokovice a Žižkov. Stavba další je v plánu, měla by vzniknout u branického nádraží a podle Hřiba ji v blízké době začne DPP projektovat. Měla by obsloužit i nové trati, které město plánuje postavit v jižní části metropole.