V Hustopečích na Břeclavsku v úterý unikla nafta z firemního areálu do místního potoka Štinkovka. Hasiči se snaží šíření látky zastavit. Povodí Moravy také nainstalovalo nornou stěnu na přečerpávací stanici u novomlýnských nádrží.
V Hustopečích na Břeclavsku unikla do potoka nafta
Nafta unikla z čerpací stanice pohonných hmot z areálu autodopravy v Hustopečích. „Podle vedoucího odboru životního prostředí Městského úřadu Hustopeče Viléma Vyhnálka nafta tekla přes celé město. Podle jeho slov může jít až o tisíc litrů nafty,“ řekla redaktorka ČT Monika Krejsová, která na místě situaci sleduje.
Hasiči se snaží šíření látky zastavit. „Je to událost, která nastala po havárii na skladovací nádobě nafty, ze které uniklo několik stovek litrů pohonných hmot,“ uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Jaroslav Mikoška.
Povodí Moravy instalovalo tři norné stěny, jednu z nich také na přečerpávací stanici nádrže Nové Mlýny. Vodohospodáři, hasiči a zástupci města postup likvidace ekologické havárie koordinují. Chtějí umístit další nornou stěnu. Hasiči sbírají sorbent s naftou z koryta potoka Štinkovka. Případem se zabývá i Česká inspekce životního prostředí.