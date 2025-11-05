Porucha vedení zastavila provoz na trati mezi Kralupy nad Vltavou a Nelahozevsí


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Provoz na železniční trati mezi Prahou a Ústím nad Labem je v úseku Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves zastavený, důvodem je porucha trakčního vedení. Po zjištění přesného rozsahu problému se předpokládá, že oprava bude hotová ve středu večer. Poškození vedení vyšetřují policisté, mohlo jít o úmysl, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.

Před 13:00 se v úseku zastavil provoz regionální i dálkové dopravy. „Doprava bude řešena náhradními autobusy,“ uvedl Kavka. Podle původních plánů měla jet dálková doprava odklonem přes jinou trasu, později mluvčí upřesnil, že opatření určí přímo dopravci.

Podle informací na webu Českých drah například některé rychlíky ukončí jízdu v Nelahozevsi, mezi Nelahozevsí a Kralupy nad Vltavou cestující využijí náhradní kyvadlovou autobusovou dopravu a ze stanice Kralupy nad Vltavou použijí vlaky osobní regionální dopravy.

Zastavení provozu se týká řady dálkových spojů, které jedou nejen do Ústí nad Labem, ale také například do Děčína či Chebu.

Aktuálně z rubriky Středočeský kraj

Porucha vedení zastavila provoz na trati mezi Kralupy nad Vltavou a Nelahozevsí

před 21 mminutami

Ze zooparku ve Zvoli, odkud utekl lev, mají být odebrána zvířata

Veterináři navrhnou odebrání zvířat včetně šelem ze zooparku ve Zvoli u Prahy, kde policisté v srpnu zastřelili lva na útěku, uvedl zástupce mluvčího veterinární správy Petr Majer. Kontrola totiž odhalila několik porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj předá podnět příslušné obci s rozšířenou působností, případem se tak bude dál ve správním řízení zabývat černošický městský úřad.
před 36 mminutami

V Neratovicích vykolejil vlak, nikdo nebyl zraněný

Při vjezdu do stanice v Neratovicích odpoledne vykolejil osobní vlak, nikdo nebyl zraněný. Provoz mezi Všetaty a Neratovicemi stál desítky minut, kolem 13:30 byl úsek průjezdný s omezením, zhruba o hodinu později byl provoz obnoven. Vlaková souprava je stále částečně mimo koleje.
2. 11. 2025Aktualizováno2. 11. 2025

Nové stavby se potýkají s vandalismem

Horáckou multifunkční arénu otevřeli v Jihlavě před týdnem a policie už řeší první incidenty – rvačky i vandalismus. Obdobná situace panuje i na novém nádraží v pražských Bubnech, kde vandal den po otevření poškodil dveře výtahu. Škoda má být okolo 150 tisíc korun. Krátce po otevření jiný neznámý vandal poškodil také lavičky na horní terase. Podobný problém mají i tramvajové zastávky, od začátku roku jich pražští údržbáři vyčistili přes tři tisíce. Vandal přitom může jít za malování po zdech i na rok do vězení.
2. 11. 2025

Na Příbramsku vykolejil po srážce s nákladním autem vlak

Po srážce s nákladním autem mezi Bělčicemi a Březnicí na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje v pondělí odpoledne vykolejil osobní vlak, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Práce na odklízení vlaku budou pokračovat v úterý, dodal vpodvečer. Nehoda si vyžádala šest zraněných, řidič auta utrpěl vážné zranění. Provoz mezi Bělčicemi a Březnicí je zastaven, v úseku podle webu Českých drah jezdí náhradní autobusy.
27. 10. 2025Aktualizováno27. 10. 2025

Nehoda pěti aut na pár hodin zablokovala D1

Dálnici D1 na 18. kilometru nedaleko Všechrom u Prahy v neděli dopoledne uzavřela nehoda pěti aut. Vyžádala si tři zraněné. Jeden nezletilý cestující se zranil vážně, zbylí dva mají středně těžká zranění. Dálnice byla ve směru na Prahu téměř dvě hodiny zcela neprůjezdná, poté se podařilo obnovit provoz dvěma jízdními pruhy a hodinu po poledni byla dálnice plně průjezdná, vyplynulo z informací policie a záchranné služby.
26. 10. 2025Aktualizováno26. 10. 2025

Hasiči dohasili požár v Nehvizdech

Hasiči dohasili požár průmyslových hal v Nehvizdech u Prahy, s nímž se potýkali od středečního odpoledne. Požářiště předali majiteli objektu a nařídili čtyřiadvacetihodinovou dohlídku. Škoda je 80 až 120 milionů korun, bude se ještě upřesňovat. Zásah se obešel bez vážných zranění, pouze jeden hasič si pořezal prst, řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
23. 10. 2025Aktualizováno23. 10. 2025

Hejtmani diskutovali v Událostech, komentářích o možném rozpočtovém provizoriu

Případné rozpočtové provizorium, pokud se ve sněmovně do konce roku nestihne schválit státní rozpočet na příští rok, kraje podle středočeské hejtmanky Petry Peckové (STAN) zvládnou. Předseda Rady Asociace krajů a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) ale varoval před možným zpožděním velkých investičních projektů. Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) na dotaz, zda jeho kraj z těchto důvodů zastavil některé projekty, ujistil, že nikoli a že žádné projekty zastavovat nebude. Jejich debatu v Událostech, komentářích moderoval Daniel Takáč.
23. 10. 2025
