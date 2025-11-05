Porucha vedení zastavila provoz na trati mezi Kralupy nad Vltavou a Nelahozevsí

Provoz na železniční trati mezi Prahou a Ústím nad Labem je v úseku Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves zastavený, důvodem je porucha trakčního vedení. Po zjištění přesného rozsahu problému se předpokládá, že oprava bude hotová ve středu večer. Poškození vedení vyšetřují policisté, mohlo jít o úmysl, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Před 13:00 se v úseku zastavil provoz regionální i dálkové dopravy. „Doprava bude řešena náhradními autobusy,“ uvedl Kavka. Podle původních plánů měla jet dálková doprava odklonem přes jinou trasu, později mluvčí upřesnil, že opatření určí přímo dopravci.
Podle informací na webu Českých drah například některé rychlíky ukončí jízdu v Nelahozevsi, mezi Nelahozevsí a Kralupy nad Vltavou cestující využijí náhradní kyvadlovou autobusovou dopravu a ze stanice Kralupy nad Vltavou použijí vlaky osobní regionální dopravy.
Zastavení provozu se týká řady dálkových spojů, které jedou nejen do Ústí nad Labem, ale také například do Děčína či Chebu.