Stavbaři rovnají serpentiny u Bečova nad Teplou

Jde o úpravu asi kilometru silnice, kde jsou často dopravní nehody, a to zejména při dešti nebo sněžení. Na jedné straně silnice se bude upravovat zárubní zeď, na druhé se naopak silnice více zapustí do skály. Výsledkem by měla být silnice s výrazně menšími zatáčkami než dosud.

Práce na silnici začaly už na konci března, šlo ale o „pouhé kácení zeleně“. Dnes už stavbaři nad silnicí štípají skály. Na jejich místě vzniknou dvě zárubní zdi. Díky uvolněnému prostoru se pak oblouky ostrých serpentin zmírní.

„Stávající silnice bude zrušena a posune se o několik metrů,“ popsal vedoucí úseku výstavby karlovarské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Jan Hrazdira s tím, že tak dojde k narovnání. Bezpečnost má zvýšit i zapuštění pod úroveň terénu.

O projektu se poprvé hovořilo už v roce 2014. „Prodlení bylo, protože jsme jednali s památkovým ústavem o zachování původní obchodní cesty, která tady má kořeny někdy v patnáctém století,“ vysvětlil Hrazdira. Dodal, že na místě se postaví zárubní zeď a znovu se obloží původním kamenem.

Město postaví parkoviště pro návštěvníky zámku

Město Bečov nad Teplou pak postaví chodník a parkoviště pro návštěvníky zámku. Chystá se investovat i do veřejného osvětlení a inženýrských sítí. Celkem by Bečov nad Teplou měl podle starosty Miroslava Nepraše (nestr.) do úprav investovat asi dva miliony korun.

Řidiči zatím musejí využívat objízdnou trasu přes obec Vodná, Bochov a Toužim. Podle ředitele karlovarské pobočky ŘSD Lukáše Hnízdila tak pro řadu řidičů bude nejefektivnější alternativní cestou jet po silnici I/6 a do Plzně pak přes Bochov a Toužim.

Práce mají trvat sedmnáct týdnů, podle harmonogramu by mělo být hotovo 30. července. Přitom podle původních plánů se mělo pracovat v bečovských serpentinách až do listopadu.