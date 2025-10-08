Pražský dopravní podnik (DPP) uzavře kvůli rekonstrukci 2. února příštího roku na deset měsíců stanici metra A Flora. Stavební firmy Strabag a OHLA ŽS už převzaly staveniště, kompletní oprava stanice včetně vybudování výtahů a výměny eskalátorů vyjde na 1,29 miliardy korun bez DPH. Ve středu to oznámili zástupci pražského magistrátu, DPP a stavebních firem. Práce na budování výtahu budou pokračovat i po otevření stanice cestujícím, bezbariérový vstup by měl být k dispozici na začátku roku 2028.
Stanice metra Flora se v únoru na deset měsíců uzavře
Do února příštího roku bude stanice fungovat bez omezení. „Budou probíhat přípravné práce za plného provozu stanice, pouze s nezbytnými lokálními zábory,“ uvedl technický ředitel DPP Jaroslav Kristen. Poté budou vlaky metra stanicí projíždět. Otevření zmodernizovaných prostor cestujícím podnik předpokládá na přelomu listopadu a prosince příštího roku.
Rekonstrukce stanice, která byla otevřena v roce 1980 a nikdy nebyla výrazněji opravena, bude spočívat v kompletní výměně obkladů a technologií včetně eskalátorů. Po otevření budou ještě 14 měsíců pokračovat práce na budování výtahu, jehož vstup bude umístěn ve Vinohradské ulici u schodů na Olšanské hřbitovy. Odtud se cestující podzemní chodbou dostanou k dalšímu výtahu, který je sveze na nástupiště. Podobná dvojice výtahů od loňska funguje ve stanici metra Jiřího z Poděbrad.
Podle náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti) bude stanice po modernizaci bezpečnější a hlavně přístupná všem včetně handicapovaných nebo rodičů s kočárky. „Součástí projektu jsou také úspornější technologie a energeticky efektivnější provoz,“ uvedl.
DPP plánuje i další rekonstrukce stanic na lince metra A, na jaře příštího roku se ze stejného důvodu zhruba na rok uzavře Hradčanská. Pro podnik úpravy projektuje společnost Metroprojekt, podle jejíhož ředitele Vladimíra Seidla je také před dokončením příprava instalace výtahu namísto stávající plošiny na Strašnické. Další velkou rekonstrukci podobnou té na Floře pak podle něj projektanti připravují pro stanici Želivského. Mohla by začít v roce 2027.
V současnosti jsou kvůli rekonstrukcím uzavřeny stanice linky C Pankrác a linky B Českomoravská, znovu otevřít by se měly na začátku příštího roku. Z 61 stanic pražského metra je nyní 48 bezbariérových, naposledy DPP zprovoznil nový výtah na Radlické.