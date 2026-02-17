Speciální auta kontrolují parkování ve většině krajských měst. Výjimkou je sever

Monitorovací vozidlo ke kontrole parkování už jezdí téměř ve všech krajských městech. Od ledna funguje v Pardubicích a ve Zlíně. Hradec Králové má speciální vůz s kamerami na střeše od loňského října, spolu se strážníky tam už odhalil přes patnáct set přestupků. V Liberci pořízení odložili. Druhým krajským městem, které takové auto ještě nemá, je Ústí nad Labem.
Ústecká rada v únoru minulého roku vyhlásila veřejnou zakázku na jeho pořízení s předpokládanou cenou dosahující téměř 6,9 milionu korun. Vůz pak měl být dodán od podepsání dodací smlouvy nejpozději do loňského listopadu, z koupě ale nakonec sešlo.
„Jednalo se o projekt, který měl dotační podporu ministerstva průmyslu a obchodu s omezeným termínem dokončení. Při soutěži na dodavatele, na základě námitky neúspěšného soutěžícího u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, došlo k takovému zpoždění, že projekt musel být zrušen,“ napsal České televizi primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický. Město o pořízení vozu dál neusiluje.
Liberec by rád speciální vozidlo s kamerami zakoupil, pro jeho provoz ale nejprve potřebuje vyměnit zastaralé parkovací automaty za moderní, které umožňují i bezhotovostní platby. Původně město chtělo spustit jejich ostrý provoz v letošním červenci, zakázku ale zrušilo a bude ji vyhlašovat znovu. Výměna tak bude mít několikaměsíční zpoždění. Pořízení monitorovacího vozu, od kterého si slibuje úbytek neplatičů parkovného, bude magistrát řešit až poté, řekla České televizi mluvčí Jana Kodymová.
Zkušenosti krajských měst
V Hradci Králové jezdí speciální kamerové vozidlo v ostrém provozu už skoro pět měsíců. Za hodinu zvládne prověřit až 11 500 registračních značek, pochůzkovou činností by strážníci za stejný čas zkontrolovali zhruba padesát aut. Na odbor přestupků bylo od října do ledna podle mluvčí magistrátu Kateřiny Malé oznámeno 1668 případů nesprávného parkování, z toho 1547 přestupků. „Za tyto přestupky bylo uloženo celkem 1 165 000 korun, z toho 761 000 korun bylo uhrazeno,“ uvedla Malá. Provozovatel systému parkování loni vybral šedesát milionů korun, takzvaný CamCar by mohl zvýšit výběr až o dvacet procent.
Od ledna takové auto kontroluje parkovací místa v Pardubicích a ve Zlíně. Moravské město eviduje nárůst zaznamenaných přestupků do dvaceti procent, podle mluvčího Tomáše Melzera ho ale nepovažuje za dramatický. „Hlavní přínos nového systému spočívá v technologické podpoře kontroly a ve sjednocení postupu. Kontrola je nyní systematičtější, rovnoměrnější a méně závislá na individuálním faktoru,“ popsal Melzer.
Magistrát dostává v prvních týdnech zvýšený počet dotazů a podnětů, což označuje jako obvyklou reakci na změnu způsobu kontroly. „Postupně dochází k ustálení situace. Vnímáme, že většina řidičů pravidla respektuje a systém přijímá jako běžnou součást provozu,“ dodal Melzer. Pardubice si situaci podle mluvčí Ivany Dolanové vyhodnotí nejdříve po čtvrt- až po půlroce.
Nejdéle jezdí speciální vozidlo s kamerami v Praze, kde monitoruje parkovací místa od roku 2016.