Skrýš za komínem chalupy na Náchodsku vydala tajemství z druhé světové války

Hromádka cihel a papírů za komínem skrývala zdobnou krabičku s osobními předměty – kusem náušnice, zubní protézou a drobnou koženou etuí na mince. Na místě se nacházela také zrezivělá plechovka od sardinek s lidskými ostatky.

„Máme vrstvu papírů, podle které se nám podařilo nález poměrně dobře datovat. V podstatě i podle novin, které oznamují úmrtí (zastupujícího říšského protektora Reinharda) Heydricha,“ popisuje spolumajitel chalupy Radek Beneš. Ten si z vyprávění babičky pamatoval, že její židovští přátelé si k ní schovali věci před nástupem do transportů.

„Na místě byla narovnaná spousta věcí – nádobí, ložní prádlo a podobně. To, co nestihli, nemohli nebo nechtěli prodat,“ říká Beneš. I z toho odvozuje, že ostatky a věci mohou patřit židovské rodině. Že by patřily jeho rodině, vylučuje. „Nikoho z příbuzných by si neschovávali za komín do nějaké skrýše mezi papíry a cihly,“ míní.