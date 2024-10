Řidiče na obchvatu Čebína čekají omezení kvůli sesuvu půdy

Obchvat Čebína na Brněnsku byl nově otevřený loni v říjnu, místní na něj čekali bezmála třicet let. I přes to, že po něm do konce roku řidiči jezdili kyvadlově, ulevil obci, kterou do té doby projelo sedmnáct tisíc aut denně.

Zhruba rok od jeho zprovoznění ale na řidiče čeká další omezení – tentokrát kvůli sesuvům půdy na dvou místech, kde se při stavbě půda nesanovala. „Je to příroda. Vidíme to teď vlivem intenzivních dešťů při povodních, že sesuvy jsou i v místech, kde se nepředpokládaly,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.