Reportéři ČT zmapovali situaci kolem ústecké „díry"


před 38 mminutami|Zdroj: ČT24
Reportéři ČT: Černá díra
Zdroj: ČT24

Přímo uprostřed Ústí nad Labem je už skoro dvě desítky let nedokončená stavba, pro kterou mají místní jednoduché pojmenování – „díra“. O projektu mluví jako o velké ostudě i politici. Příběh jámy uprostřed Ústí začal, když pozemek koupila firma UDES. Slibovala, že na místě vyroste polyfunkční dům. Jak rychle projekt začal, tak i skončil. Od té doby každé nové vedení města slibuje problém vyřešit, ale nikomu se to nepovedlo. A teď zkrachoval i zatím poslední projekt. V červnu 2023 rozhodlo ústecké zastupitelstvo v tajném hlasování o koupi „díry“. A v únoru letošního roku zastupitelé schválili smlouvu s firmou BBP, která na místě měla vybudovat polyfunkční dům. Nedodala ale patřičné bankovní záruky a smlouva nenabyla právní moci. Nekonečný příběh se tak po letech vrací znovu na začátek. Vývoj kolem ústecké „díry“ pro Reportéry ČT popsali Karel Vrána a Ondřej Golis.

Aktuálně z rubriky Regiony

Přímo uprostřed Ústí nad Labem je už skoro dvě desítky let nedokončená stavba, pro kterou mají místní jednoduché pojmenování – „díra". O projektu mluví jako o velké ostudě i politici. Příběh jámy uprostřed Ústí začal, když pozemek koupila firma UDES. Slibovala, že na místě vyroste polyfunkční dům. Jak rychle projekt začal, tak i skončil. Od té doby každé nové vedení města slibuje problém vyřešit, ale nikomu se to nepovedlo. A teď zkrachoval i zatím poslední projekt. V červnu 2023 rozhodlo ústecké zastupitelstvo v tajném hlasování o koupi „díry". A v únoru letošního roku zastupitelé schválili smlouvu s firmou BBP, která na místě měla vybudovat polyfunkční dům. Nedodala ale patřičné bankovní záruky a smlouva nenabyla právní moci. Nekonečný příběh se tak po letech vrací znovu na začátek. Vývoj kolem ústecké „díry" pro Reportéry ČT popsali Karel Vrána a Ondřej Golis.
Hasiči druhým dnem zasahují ve skladu plastů v Brně, objevila se nová ohniska

Hasiči stále zasahují ve skladu plastů, který začal hořet v pondělí brzy ráno v brněnských Přízřenicích. Podle mluvčího hasičů Jaroslava Mikošky se v noci na úterý objevila další čtyři ohniska, která bylo nutné uhasit, a požár tak není dosud plně zlikvidovaný. Vyšetřovatelé jsou na místě od pondělí, aby zjistili jeho příčinu. Doporučení nevětrat kvůli zplodinám odvolali hasiči již v pondělí v podvečer. Několik hodin totiž stoupal do okolí hustý tmavý dým.
před 1 hhodinou

Operní Psohlavci přivedli Kozinu opět do Plzně

Divadlo J. K. Tyla vrátilo na jeviště Psohlavce od Karla Kovařovice. Jeho operu z konce devatenáctého století divadla už desítky let do svého repertoáru zařazují jen výjimečně. Operní kus se inspiroval stejnojmenným – a známějším – románem Aloise Jiráska.
před 3 hhodinami

VideoProfesionální hasiči ze Sušice se po třiceti letech dočkali vlastní stanice

Kapacitu profesionálních hasičů v Sušici na Šumavě posílí nová hasičská stanice, první po třiceti letech. Doteď se musela čtyřiadvacetičlenná jednotka dělit o prostory s dobrovolnými hasiči. Nová stanice vyšla na více než 65 milionů korun. Podobnou chtějí hasiči stavět i v Nepomuku na jižním Plzeňsku. Problém s kapacitou výjezdních míst řeší záchranáři na Šumavě dlouhodobě, zejména v odlehlejších částech národního parku.
před 4 hhodinami

Metro na lince B po večerním požáru v okolí tubusu obnovilo provoz po celé trase

Část metra linky B mezi stanicemi Českomoravská a Černý Most v pondělí večer uzavřel požár střelnice pod tubusem metra mezi Rajskou zahradou a Černým Mostem. Do obou stanic se dostal kouř, dopravní podnik preventivně evakuoval cestující a zajistil odvětrání stanic i tubusů. Událost se obešla bez zranění, uvedli mluvčí hasičů Vojtěch Rotschedl a dopravního podniku Aneta Řehková. Od úterního rána metro na lince B znovu jezdí po celé trase.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Starostka dostala za zneužití pravomocí či dotační podvod podmínku a pokutu. Rezignaci odmítá

Podmínkou na dva a půl roku a pokutou čtvrt milionu potrestal nepravomocně soud starostku Dobříkova u Chocně Nikolu Kajsrlíkovou (nestr.). Vyplácela obecní peníze bez souhlasu zastupitelů, použila dotace na jiné účely, než měla, a manipulovala se zápisy z jednání zastupitelů.
před 14 hhodinami

Předběžná škoda u požáru skladu plastů v Brně je 50 milionů. Likvidace potrvá do úterý

Požár skladu plastů v Brně-Přízřenicích, který se rozhořel v pondělí brzy ráno, dostali hasiči po poledni pod kontrolu. Ve 12:30 ohlásili lokalizaci, plameny už se tedy nešíří. Tři hasiči se lehce zranili, záchranáři je ošetřili na místě. Předběžná výše škody po požáru je 50 milionů korun, jeho příčinu vyšetřovatelé zjišťují. U události zasahovalo přes sto hasičů. Úplnou likvidaci ale s největší pravděpodobností ohlásí až v úterý ráno.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Státní zástupce obžaloval policistu, který sváděl k sexu domnělou nezletilou dívku

Státní zástupce podal obžalobu na policistu, který si na internetové seznamce dopisoval s falešným uživatelským profilem čtrnáctileté dívky a sváděl ji k pohlavnímu styku, řekl ČT mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Obžaloba jej viní z navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Věc je součástí případu takzvaných lovců pedofilů, kteří se na webu vydávali za nezletilé dívky, aby vylákali na schůzku dospělé muže, které pak fyzicky napadali.
před 17 hhodinami
