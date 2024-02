Rada Kraje Vysočina odvolala ředitele jihlavské nemocnice Veleva podezřelého z korupce

Rada Kraje Vysočina odvolala šéfa Nemocnice Jihlava Lukáše Veleva. Policie ho spolu s dalšími devíti lidmi stíhá kvůli podezření z korupce při nákupu zdravotnického materiálu. Ve středu ho soud poslal do vazby. Novým ředitelem bude náměstek Alexander Filip. Rada zároveň rozhodla, že v nemocnicích, které zřizuje, nařídí mimořádné kontroly.

Škoda, kterou podezřelí z korupce měli způsobit rozpočtu Evropské unie při nákupu materiálu pro nemocnice a kterou policie dosud zdokumentovala, činí zatím milion eur, tedy asi 25 milionů korun. Vyšetřuje to Úřad evropského veřejného žalobce. Úřad se případu ujal, protože dodávka části lékařského vybavení pro nemocnice byla spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci programu REACT-EU.

Odvolaný ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev je stíhán spolu s dalšími devíti lidmi kvůli podezření z korupce při nákupu zdravotnického materiálu. V kauze je obviněn například i bývalý generální ředitel ústecké Krajské zdravotní (KZ) Petr Malý, kterého představenstvo po jeho zadržení odvolalo z funkce. Pět z deseti obviněných poslal ve středu soud do vazby.

Soud poslal do vazby exředitele Krajské zdravotní a další čtyři z deseti obviněných v kauze nemocnic

Zaměstnanci nemocnice stojí za Velevem

Jihlavská nemocnice na svém webu zveřejnila podporu adresovanou odvolanému řediteli Velevovi. Mimo jiné je v ní uvedeno: „Tak jak jej známe, nedovedeme si představit, že by se obohacoval na úkor nemocnice. Veškerá výběrová řízení na vybavení přístroji, léky a zdravotní pomůcky za celá léta jeho působení probíhala transparentně dle zákona a pod kontrolou orgánů zřizovatele vždy ve prospěch nemocnice. Do vyšetření celého jeho podílu na obvinění bereme pana ředitele jako člověka, který se žádných manipulací se zakázkami nedopustil. Stojíme za ním jako za ředitelem a také za člověkem.“

Rada kraje zatím podle hejtmana Vítězslava Schreka (ODS a STO) neprojednávala, jestli a jak obsadit uvolněnou pozici technického náměstka nemocnice, kterou dosud zastával nový ředitel nemocnice Alexander Filip. „Nejdříve zajistíme fungování a řízení nemocnice. Teprve s odstupem nějakého času, kdy není potřeba přijímat nějaké překotné usnesení, se tím budeme zabývat,“ řekl Schrek.

Filip: Nemocnice prošla fází stabilizace a rozvoje

Alexander Filip se narodil v roce 1965. V Nemocnici Jihlava působí s přestávkami od roku 1997, řekla mluvčí nemocnice Monika Zachrlová. „Nemocnice za posledních čtrnáct let prošla pod vedením ředitele Lukáše Veleva fází stabilizace a rozvoje. Vnímám to tak, že moje úloha je teď pokračovat v jeho práci do vyřešení situace,“ sdělil Filip.

Kraj plánuje v jihlavské i dalších nemocnicích provést kontroly. „Dohodli jsme se s panem náměstkem (pro zdravotnictví Vladimírem) Novotným, že nařídíme mimořádné kontroly. Nařídíme ji jak v jihlavské nemocnici, tak s velkou pravděpodobností provedeme namátkovou kontrolu v některé jiné nemocnici, byť samozřejmě ty zakázky jsou řízeny pokaždé někým jiným. Jihlavská nemocnice si zakázku (z dotačního programu) na REACT-EU řídila sama,“ řekl hejtman.