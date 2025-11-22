Při srážce aut mezi Litomyšlí a Poličkou zemřeli tři lidé

Při srážce dvou aut na silnici mezi Litomyšlí a Poličkou na Svitavsku zemřeli odpoledne tři lidé. Další dva skončili s těžkými zraněními v nemocnici v Litomyšli a v Brně. Podle mluvčí krajské policie Markéty Janovské ve vozidle, které jelo po vedlejší silnici a v křižovatce se srazilo s druhým autem, zemřeli všichni tři cestující. Policie silnici uzavřela a dopravu odklání.
Vozidlo Dacia Duster jedoucí po vedlejší silnici od obce Dolní Újezd se v křižovatce střetlo s automobilem Volkswagen Passat, který jel od Litomyšle na Poličku. Ve voze Dacia Duster zemřeli všichni tři cestující ve věku 77, 82 a 88 let. Dva cizinci z Volkswagenu byli se zraněními převezeni do nemocnic, u řidiče zkouška vyloučila pití alkoholu před jízdou. Příčiny a okolnosti nehody policie vyšetřuje.
„Jeden pacient byl se středně těžkými poraněními převezen sanitkou do Litomyšlské nemocnice, dalšího transportoval vrtulník se závažnými zraněními do traumacentra v Brně,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josef Strašík. Na místě byly tři pozemní zdravotnické posádky a dva vrtulníky Letecké záchranné služby z kraje Vysočina a Hradce Králové.
12. února 2025 - Tři mladí lidé zemřeli při večerní srážce tří osobních aut na obchvatu Opavy. Při nehodě, která se stala při předjíždění, dále utrpěly zranění dvě ženy.
7. dubna 2025 - Tři lidé zemřeli pozdě večer u Horního Slavkova na Sokolovsku při nehodě dvou osobních aut. U bývalé porcelánky na silnici z Lokte do Horního Slavkova se auta podle zasahujících hasičů čelně srazila.
16. dubna 2025 - Na dálnici D2 na 13. kilometru ve směru na Brno bourala dodávka a nákladní vůz, zemřeli tři lidé. Další tři po ošetření odvezla záchranná služba.
15. června 2025 - Nehoda dvou osobních aut u obce Třebnice na Domažlicku si vyžádala čtyři mrtvé. Tři mladí lidé ve věku kolem 18 až 20 let zahynuli na místě, čtvrtý, devatenáctiletý člověk, kterého záchranáři odvezli do nemocnice v kritickém stavu, zemřel později.
9. září 2025 - Při nehodě dvou osobních aut u Choustníkova Hradiště na Trutnovsku zemřeli čtyři lidé. Další člověk byl těžce zraněný.
Zdroj: ČTK