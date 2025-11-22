Souhrn dne
Při srážce aut mezi Litomyšlí a Poličkou zemřeli tři lidé


před 9 mminutami|Zdroj: ČTK

Při srážce dvou aut na silnici mezi Litomyšlí a Poličkou na Svitavsku zemřeli odpoledne tři lidé. Další dva skončili s těžkými zraněními v nemocnici v Litomyšli a v Brně. Podle mluvčí krajské policie Markéty Janovské ve vozidle, které jelo po vedlejší silnici a v křižovatce se srazilo s druhým autem, zemřeli všichni tři cestující. Policie silnici uzavřela a dopravu odklání.

Vozidlo Dacia Duster jedoucí po vedlejší silnici od obce Dolní Újezd se v křižovatce střetlo s automobilem Volkswagen Passat, který jel od Litomyšle na Poličku. Ve voze Dacia Duster zemřeli všichni tři cestující ve věku 77, 82 a 88 let. Dva cizinci z Volkswagenu byli se zraněními převezeni do nemocnic, u řidiče zkouška vyloučila pití alkoholu před jízdou. Příčiny a okolnosti nehody policie vyšetřuje.

„Jeden pacient byl se středně těžkými poraněními převezen sanitkou do Litomyšlské nemocnice, dalšího transportoval vrtulník se závažnými zraněními do traumacentra v Brně,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josef Strašík. Na místě byly tři pozemní zdravotnické posádky a dva vrtulníky Letecké záchranné služby z kraje Vysočina a Hradce Králové.

12. února 2025 - Tři mladí lidé zemřeli při večerní srážce tří osobních aut na obchvatu Opavy. Při nehodě, která se stala při předjíždění, dále utrpěly zranění dvě ženy.

7. dubna 2025 - Tři lidé zemřeli pozdě večer u Horního Slavkova na Sokolovsku při nehodě dvou osobních aut. U bývalé porcelánky na silnici z Lokte do Horního Slavkova se auta podle zasahujících hasičů čelně srazila.

16. dubna 2025 - Na dálnici D2 na 13. kilometru ve směru na Brno bourala dodávka a nákladní vůz, zemřeli tři lidé. Další tři po ošetření odvezla záchranná služba.

15. června 2025 - Nehoda dvou osobních aut u obce Třebnice na Domažlicku si vyžádala čtyři mrtvé. Tři mladí lidé ve věku kolem 18 až 20 let zahynuli na místě, čtvrtý, devatenáctiletý člověk, kterého záchranáři odvezli do nemocnice v kritickém stavu, zemřel později.

9. září 2025 - Při nehodě dvou osobních aut u Choustníkova Hradiště na Trutnovsku zemřeli čtyři lidé. Další člověk byl těžce zraněný. 

Zdroj: ČTK

Při srážce dvou aut na silnici mezi Litomyšlí a Poličkou na Svitavsku zemřeli odpoledne tři lidé. Další dva skončili s těžkými zraněními v nemocnici v Litomyšli a v Brně. Podle mluvčí krajské policie Markéty Janovské ve vozidle, které jelo po vedlejší silnici a v křižovatce se srazilo s druhým autem, zemřeli všichni tři cestující. Policie silnici uzavřela a dopravu odklání.
Na severovýchodě Moravy bude v noci a v neděli sněžit, varují meteorologové

V noci na neděli a v neděli dopoledne bude na severovýchodě Moravy a Slezska sněžit. Většinou napadne kolem pěti až deseti centimetrů, v Beskydech se očekává až 15 centimetrů sněhu. Ve výstraze o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
před 6 hhodinami

Obyvatelé Rohova v referendu schválili výstavbu větrných elektráren

Obyvatelé Rohova na Opavsku v pátek v místním referendu vyslovili souhlas s výstavbou až pěti větrných elektráren v katastru obce. K referendu přišlo 189 lidí, tedy 39,8 procenta z 475 voličů. Z nich 128 čili 67,7 procenta hlasovalo pro elektrárny. Referendum tak je platné a výsledky pro obec závazné.
před 7 hhodinami

Hasiči dokončují likvidaci požáru haly ve Vysokém Mýtě s vysokou škodou

Hasiči dokončují likvidaci rozsáhlého požáru průmyslové haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě, který vypukl v noci na sobotu 22. listopadu. Podle operačního důstojníka nebyl nikdo zraněn, škoda dosáhne předběžným odhadem desítek až stovek milionů korun. Na místě jsou profesionální i dobrovolné jednotky. Halu začala bourat těžká technika. Obyvatelé města mohou znovu větrat a pobývat venku.
před 9 hhodinami

Část linky C pražského metra se kvůli pracím opět na dva dny zastavila

Na lince C pražského metra v sobotu začala třetí víkendová výluka v řadě. Kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení tentokrát nejedou vlaky mezi stanicemi Pražského povstání a Nádraží Holešovice. Cestující místo nich mohou využít náhradní autobusovou dopravu, sdělila mluvčí dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková. Informace lidé najdou také na webu dopravního podniku.
04:31Aktualizovánopřed 9 hhodinami

Kraje řeší, co udělat se slevou na jízdném

Vznikající vláda chce opětovně zvýšit slevy na jízdném pro studenty a seniory na 75 procent. Od nového roku to ale nestihne. Co dál, tak řeší i kraje, které se rozhodly vyšší slevu hradit ze svého na místních linkách. Podle místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka by mělo osm krajů proplácet část jízdenek v této výši až do zavedení celostátní slevy, která bude stejně vysoká. Důležitý bude také postoj nového ministra dopravy, kterého má nominovat SPD.
před 12 hhodinami

Německo odstraní zatím jen desetinu nelegálního odpadu z Heršpic

Odvoz nelegálního odpadu z brněnských Horních Heršpic se komplikuje. Německá regionální vláda zatím plánuje odstranit jen desetinu – důvodem jsou neshody ohledně jeho původu. Spor může mít podle ministra životního prostředí v demisi Petra Hladíka (KDU-ČSL) dohru – resort plánuje předat hornofalcké vládě diplomatickou nótu. Německá policie už obvinila dva lidi – řidiče kamionu a jednatele firmy Roth International. Českou stopu policisté i úřady dál prověřují.
před 21 hhodinami

Případ popálených dětí v hradecké škole vyšetřuje policie pro těžké ublížení

Čtvrteční případ popálení dvou dětí a ženy při chemických pokusech ve škole v Hradci Králové policie prověřuje pro podezření ze spáchání těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie to uvedla v pátek, zpřísnila tak původní klasifikaci: ublížení na zdraví z nedbalosti.
včera v 15:57
