Poštovní lístek z Titanicu je k vidění na pražské výstavě

Dramatický příběh zaoceánské lodi Titanic znovu ožívá, tentokrát ale na výstavě v Praze. Lidé si tam budou moci poprvé prohlédnout poštovní unikát ze slavného parníku. Jde o průvodku z lodní pošty, kterou jako jediný v Evropě získal český sběratel. Takové lístky se přitom jen tak jednoduše do rukou filatelistů nedostanou, většinou jsou v majetku muzeí.

Americký pošťák Oscar Woody na Titanicu v dubnu 1912 třídil poštu, kterou loď převážela. Čtyři dny před katastrofou orazítkoval průvodku k pytli zásilek do newyorského Brooklinu. „Právě slavil 41. narozeniny, když došlo ke katastrofě. Umrzl. Zmrzlý balíček těchto lístků se našel u jeho těla,“ popsal majitel exponátu David Kopřiva.

Na Titanicu pracovalo celkem pět úředníků pošty. Parník vezl přes šest milionů dopisů a pohlednic z Evropy do Spojených států. „Exponát přibližuje, jak statečný boj svedl ten pošťák spolu se svými kolegy, když se do poslední chvíle snažil zachránit alespoň ty nejdůležitější zásilky, protože jim to velela jejich pošťácká čest,“ vysvětlil znalec filatelie František Beneš.

Chtěl jsem být součástí příběhu, řekl sběratel

Průvodku teď mohou zájemci vidět na výstavě v Praze. Autoři expozice k lístku napsali: „Ztracen v temném oceánu, zachráněn šťastnou náhodou“. „Poštovních zásilek z Titanicu se dochovalo asi třicet, cena této konkrétní převyšuje milion (korun),“ uvedl znalec sběratelství Jindřich Jirásek.