Pes bezdomovce útočí v Brně na ostatní zvířata, pokuty nepomáhají

Improvizovaný bivak v brněnské Sedláčkově ulici u místního supermarketu obývá Zdeněk Punčochář a jeho skoro jedenáctiletá fena Lady Caramel. Na otázku, zda by nebylo lepší se přesunout třeba do azylového domu, muž odpovídá, že se psem ho do podobného zařízení nevezmou.

Zvíře už napadlo několik okolních psů. Před rokem například Bellu. „Zůstal na ní viset, ona začala kvičet, tak jsem mu začal tahat tlamu,“ popisuje majitel napadeného psa Leoš Maršál a ukazuje jizvu, která i jemu po útoku zůstala. „To je nastavené přírodou, instinkt psů,“ tvrdí Punčochář s tím, že při posledním útoku měl fenu přivázanou ke košíku.