Řidič kamionu, který se v Olomouci střetl s vlakem, přiznal vinu

Řidič kamionu, který loni v říjnu narazil na přejezdu na periferii Olomouce do osobního vlaku a způsobil následný mohutný požár, v pondělí u olomouckého okresního soudu přiznal svou vinu. Soud prohlášení přijal, dokazování tak provádět nebude a během dne by měl padnout rozsudek. Pětašedesátiletý Roman Baksalara z Polska je obžalován z obecného ohrožení z nedbalosti, hrozí mu až osm let vězení. Při nehodě se podle žalobce lehce zranilo devět lidí, škodu vyčíslil minimálně na 34 milionů korun.

Nehoda nakonec neskončila tragicky, zásluhu na tom měla pohotová reakce vlakvedoucího a svědka, který včas pomohl lidem z hořící soupravy do bezpečí.

Devět lidí podle státního zástupce utrpělo lehké zranění – nadýchali se kouře, utrpěli zranění ramene, naražení hrudníku, drobná poranění lokte i zad a dvě ženy utrpěly posttraumatickou stresovou poruchu.

„Jsem původcem tohoto činu,“ přiznal řidič u soudu

Obžalovaný v pondělí u soudu prohlásil vinu, souhlasil i s právní kvalifikací. „Jsem si plně vědom, co se stalo, je mi nesmírně líto, že já jsem původcem tohoto činu. Je to mé osobní velké zklamání. Během desítek let jsem nikdy nezpůsobil žádnou dopravní nehodu. Mám těžce nemocnou manželku, rozhodli jsme se, že už nebudu jezdit a nebudu pracovat. Ten den to měla být má poslední cesta,“ uvedl obžalovaný.