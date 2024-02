Oleksandra prchla před válkou do Česka. S pomocí firmy, kde pracuje její manžel

Události v regionech: Oleksandra přijela do Česka krátce po začátku války, pracuje ve stejné firmě jako manžel (zdroj: ČT24)

Tuto sobotu jsou to přesně dva roky, co ruská vojska vpadla na Ukrajinu. Od té doby přišlo do Česka víc než 360 tisíc ukrajinských uprchlíků. Tři čtvrtiny z nich v tuzemsku našly také práci. A pro zdejší firmy už jsou často nepostradatelnými členy pracovních týmů, mnohdy totiž zastávají pozice, které jsou na českém trhu dlouhodobě nedostatkové.