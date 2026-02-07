Nelegální odpad z Brna začne německá firma odvážet v úterý, uvedlo ministerstvo

Více než 280 tun nelegálního odpadu, který do brněnských Horních Heršpic navezla německá firma Roth Interantional, začne německá strana odvážet v úterý 10. února. Na sociální síti X o tom informovalo ministerstvo životního prostředí.
„V pondělí 9. února bude v rámci přípravy lokality zřízeno staveniště a od úterý 10. února se odpad začne nakládat. Práce potrvají zhruba dva až tři týdny, podle vývoje počasí. Veškeré práce hradí německá strana,“ sdělilo ministerstvo. Začátek prací resort dohodl s bavorskými úřady.
Odpad nechala do Horních Heršpic navézt v letech 2024 a 2025 bez povolení firma Roth International. Stejná firma byla zodpovědná také za skládku nelegálního odpadu v Jiříkově na Bruntálsku. Německé úřady loni v srpnu zadržely v této souvislosti jednatele firmy, kterého viní z toho, že od roku 2022 vyvezl do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech. Muž je od té doby ve vazbě.
Zodpovědnost za odvezení odpadu z nelegálních skládek v Česku převzala mezitím regionální vláda Horní Falce, jednoho z bavorských správních regionů. Zhruba 300 tun odpadu z Jiříkova odvezla firma, kterou tím německé úřady pověřily, na podzim loňského roku. Z Brna – Horních Heršpic odvezla firma v prosinci 35 tun odpadu, zpočátku ale panovaly na německé straně pochybnosti o původu zbylých 282 tun.