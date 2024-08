Nález hrobů v Nikolčicích zpozdí přípravu na stavbu rodinných domů

V lokalitě Dlouhé Padělky nad Nikolčicemi má stát 23 rodinných domů. Těžké stroje do terénu ale zatím nemůžou, hlínu totiž momentálně opatrně odkrývají archeologové, což bude nějakou dobu trvat. „Samozřejmě dojde ke zdržení, zatím předběžně asi dva měsíce,“ řekl starosta Karel Rainet (nestr.).

„Je to pro mě velice cenné, a když jsem se dozvěděl, že tento průzkum tady je, byl jsem první, který přišel jako brigádník. Chtěl jsem se toho také hned účastnit,“ vysvětlil nikolčický kronikář.

I přes to všechno má starosta z objevu pohřebiště radost, stejně tak i místní kronikář Pavel Šácha. „Při bádání historie Nikolčic nám tady chyběla etapa od Germánů po středověk,“ řekl. A právě tyto kosterní nálezy historickou mezeru vyplňují.

Zpoždění stavby bude obec stát nemalé peníze. „Rozpočet obce je nějakých 29 a půl milionu včetně daně, takže předpokládáme, že asi dojde k navýšení zhruba o půl milionu až milion korun,“ popsal starosta. Jenže to se promítne i do výsledné ceny pozemků pro rodinné domy. Všechny ještě prodané nejsou. O kolik budou pro zájemce dražší, ale zatím starosta odhadnout nedokáže.

Podle archeologů pohřebiště vzácné není, jenom mezi Brnem a Mikulčicemi jsou takových míst desítky. Přesto důležité a zajímavé podle Mariana Mazucha z Archeologického ústavu Akademie věd je. „Mrtvý, i když byl v rakvi, byl zasunut do výklenku. Takže tady byla falešná jáma. Není to vždycky, je to tak dvacet procent velkomoravských hrobů. Důvody neznáme,“ popsal.

Úspěchy archeologů jsou na jihu Moravy časté

Jenom loni jihomoravští archeologové dohlíželi na víc než 1300 staveb, u kterých předpokládali, že by pod zemí mohli něco najít. „Přibližně desetina, tedy více než sto, jich je pozitivních, to znamená, že při kontrole stavby zjistíme archeologické nálezy,“ řekl ředitel Ústavu archeologické a památkové péče v Brně Michal Přichystal.

Hrob objevili archeologové například při rekonstrukci dálnice D1 v Heršpicích, díky stavbě plynovodu Moravia v Mutěnicích pak člověka pohřbeného se psem. Další kostru našli dělníci i v Kuřimi. V Nikolčicích budou archeologové bádat ještě měsíc. Nálezy pak na podzim vystaví v místní klubovně.