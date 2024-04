Archeologové našli na Starém Brně doklady hrnčířské dílny z přelomu 17. a 18. století

Tyto podložky sloužily k prokládání hrnčířských výrobků v peci tak, aby se při vypalování jednotlivé výrobky neslepily. Kromě úlomků kuchyňské a stolní keramiky našli odborníci také kachle určené pro výrobu kamen. Samotnou hrnčířskou pec archeologové nenašli, ale předpokládají, že byla v blízkém okolí.

„Hrnčíř v těchto místech pracoval od druhé poloviny 17. století do 18. století. Tento nález je o to cennější, že z Brna máme dosud pouze dvě lokality, kde je výroba keramiky doložena nálezy, a to na Kapucínském náměstí a ve Veselé ulici. Četné hrnčíře v Brně zmiňují už ve středověku písemné prameny, fyzické nálezy ale zatím chybí,“ dodala Sedláčková.