Na Šumavě se mohou rozvodnit řeky. Varování před vzestupem hladin dál platí i v Polabí

Ve čtvrtek se mohou rozvodnit řeky na Šumavě. Až na druhý povodňový stupeň by se mohly dostat Otava, Vydra a Křemelná, vzestupy hladin pak hrozí i v jiných částech Šumavy. Vyplývá to z aktualizované výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Kvůli odtávání sněhu na horách dál platí varování před vzestupem hladin v Polabí. Do středečního večera je v platnosti pro většinu území Česka také výstraha před silným větrem.