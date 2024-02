Týden přinese nadprůměrné teploty, zpočátku bude větrno

Tento týden bude v Česku nadprůměrně teplý a v první polovině i větrný. V některých dnech budou odpolední maxima až o deset stupňů nad dlouhodobým průměrem. Kvůli velké oblačnosti lze očekávat také velmi teplé noci. Pršet, a na horách případně i sněžit, může hlavně ve středu a ve čtvrtek, kdy se přechodně ochladí. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V polovině týdne může sněžit

Ve středu a ve čtvrtek nakrátko ovlivní počasí ve střední Evropě výrazné teplotní rozhraní, které bude oddělovat teplý vzduch v jižní polovině Česka od studeného v té severní. „Jediná šance na sněžení v rámci týdne bude s největší pravděpodobností právě v tyto dny, a to hlavně v severních oblastech našeho území,“ informovali meteorologové. Sněžit by mohlo zejména v Krkonoších, Jizerských a Krušných horách a Beskydech, kde by mohlo napadnout až kolem deseti centimetrů nového sněhu.

Koncem týdne sice bude nadále zataženo až oblačno, ale výrazně se oteplí. Nejvyšší odpolední maxima by se v pátek a hlavně v sobotu mohla blížit patnácti stupňům.