Na rozdíl od obcí na severu Moravy Jihočeši nemají na výměnu pozemků po povodni nárok

Část lidí zasažených povodní se stále nevrátila k běžnému životu a obávají se, že se to všechno může opakovat. Podél Lužnice na jihu Čech jsou místa, kam se rozvodněná řeka pravidelně vrací. Někteří z místních by se rádi přestěhovali, na výměnu pozemků od státu nemá ale region nárok. Vláda schválila, že obce zasažené povodněmi obdrží pozemky pro výstavbu rodinných a bytových domů mimo záplavová území. Týká se to ale pouze Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Před necelými třemi týdny majitelé statkem v Lužnici jen proplouvali. Voda sice opadla, zničila ale velkou část zázemí pro zvířata. Siláž, část úrody i dojírnu. Škody ještě neměl zemědělec Jiří Kotrba sílu spočítat. Výdělek má teď na nule. Strach z dalších povodní zůstal. Za posledních dvacet let voda statek vyplavila už počtvrté.

Pravidelně se vrací i k Říhům, jen několik kilometrů proti proudu řeky. „Tentokrát to nebylo tak strašné jako v roce 2002. To jsme měli vodu v bytě,“ popsal obyvatel Hamru Karel Říha. Že by se přestěhovali jinam, si zatím nedokážou představit.

Dagmar Pacovská má ale jasno. Kdyby mohla pozemek vyměnit, neváhala by. Povodeň ji vyhnala do evakuačního bytu na víc než týden. „To by záleželo na tom, kolik by mi za to nabídli. Klidně bych si vzala jinou parcelu,“ řekla.