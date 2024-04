Na některých silnicích v Olomouckém kraji jsou po opravách nedostatky, úřad chystá reklamace

Odborníci zjistili nedostatky na pěti opravených silnicích v Olomouckém kraji. Jejich technický stav nechal prověřit krajský úřad v souvislosti s kauzou nezákonného ovlivňování veřejných zakázek na dopravní stavby v regionu. Na silnicích například chybí některé konstrukční vrstvy. V jednom případě bude kraj po stavební firmě požadovat slevu z provedené zakázky, u dalších chystá reklamace i s požadavkem na důkladnou opravu včetně pokládky nové vozovky, a to na účet stavebních firem, sdělil hejtman Josef Suchánek (STAN).

Odborníci na žádost krajského úřadu prověřili šest zakázek na opravu krajských silnic, u kterých bylo v souvislosti s případem podezření na šizení technologických postupů. Analýzy podle Suchánka potvrdily například problémy v chybějících konstrukčních vrstvách rekonstruovaných silnic.

Kraj bude požadovat i náhradu za provedenou analýzu

Nedostatky se týkají například silnice z obce Trhavice do Města Libavá, silnice z Velké Bystřice do Mrskles, některých úseků ze Slatinic do Olomouce, opravené komunikace ve Slatinkách na Olomoucku nebo části rekonstruované silnice II/449 v Litovli.

Reklamace bude krajský úřad podle Suchánka uplatňovat s maximální možnou přísností. „Pokud by došlo za deset let k nějakému technickému problému na těchto cestách, tak my už si potom na dodavatelích nic nevezmeme,“ řekl. Hejtmanství bude po stavebních firmách požadovat také zaplacení nákladů na analýzy opravených cest, za které zaplatilo celkem 600 tisíc korun.