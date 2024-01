Liberečtí úředníci se přestěhovali, lidé za nimi mohou jen s občankou. Bezpečnost, tvrdí majitel budovy

Pravidla pro vstup nastavil majitel budovy. Magistrát, který do ní úředníky přestěhoval na dalších deset let, se tomu musel přizpůsobit. „Jedná se o běžný režim v moderních administrativních budovách. Opatření prokazující identitu návštěv objektu slouží především pro zvýšení bezpečnosti nájemců a jejich zaměstnanců,“ uvedl Adam Petr ze správy majetku Syner Group.

Úředníci se do S tower přestěhovali kvůli probíhající rekonstrukci budovy Uranu, kde doposud sídlili. Město budovu opravuje od loňského roku. Tento týden oznámilo, že se rekonstrukce prodraží a bude trvat déle, než se čekalo. „Původní soutěž byla jenom na částečnou rekonstrukci – obvodový plášť, vzduchotechnika a topení. Nyní při odhalení některých částí jsme zjistili, že je dodatečně potřeba vyměnit podstatnou část elektroinstalace,“ nastínil primátor Liberce Jaroslav Zámečník (SLK).

Přestavba čeká také přízemí Uranu, kam se přesune zázemí autobusového nádraží. To je už skoro třicet let v provizorním objektu ze stavebních buněk. Celkem oprava vyjde na 142 milionů korun. Pokud se město rozhodne opravit i dosluhující výtahy a nové sociální zařízení, cena se zvýší o dalších zhruba dvanáct milionů korun. Stavbu by to prodloužilo až do konce listopadu.