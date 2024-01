Zastupitelé ve Stěžerách čelí kritice, že se scházejí „za zády“ veřejnosti

Začíná jednání zastupitelů Stěžer – hodinovou uzavřenou schůzku už ale mají za sebou. Řešili tam stížnost starostce na manipulaci v zápisu z listopadového zastupitelstva, kde se objevily pasáže o rozpočtu či poplatcích za odpad, které na schůzi nezazněly. „V zápisech několikrát bylo něco, co tam vůbec neproběhlo, a vlastně jsme to neschválili a ona nám to poslala. Já jsem na to upozornil, že to správně není,“ kritizoval zastupitel obce Jiří Karkoszka (nestr.).

To rozporuje starostka Stěžer Dagmar Smetiprachová (nestr.). „Některé pasáže, které on tvrdí, že nezazněly, které naopak zazněly, jsme po dohodě s ověřovateli zápisu upravili,“ uvedla. Už na pozvánce starostka zastupitelům napsala, že téma je citlivé, a tak ho proberou bez veřejnosti.

Jindy na uzavřeném setkání debatují o územním plánu nebo o cenách za svoz odpadu. „Taková zasedání mohou oprávněně vzbuzovat podezření ze strany občanů, že se něco děje za jejich zády,“ poznamenal zastupitel Matěj Junek (nestr.).

„Některé věci vlastně dohodnou dopředu a pak je to taková továrna na hlasování, na zvednuté ruce,“ míní občanka Stěžer Eva Luňáková.

Veřejná část zastupitelstva proto plyne hladce. „Pracovní schůzky jsou určeny pouze pro nějakou diskusi a pro nějaké vyjasnění protichůdných názorů jednotlivých zastupitelů – abychom si v klidu bez veřejnosti prodiskutovali problémy,“ hájila se Smetiprachová.

„Já jsem proti tomu, od začátku, abychom se scházeli o hodinu dříve, tam si něco uvařili a pak už to jen schválili,“ prohlásil Karkoszka.