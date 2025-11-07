Na letišti v Hradci Králové stojí osm let ruské letadlo. Nikdo o něj nestojí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
2 minuty
Události: Co s opuštěným letadlem ruské majitelky v Hradci Králové?
Zdroj: ČT24

Na letišti v Hradci Králové stojí dopravní letadlo, které nechce ani jeho vlastník. Stroj ruských majitelů přitom přistál na východě Čech nouzově už před osmi lety. Jen nezaplacené poplatky činí zatím kolem milionu korun.

Signál nouze Mayday zazněl nad hradeckou ranvejí na jaře 2017 z paluby letounu Mitsubishi. Při přeletu ze servisu v Příbrami do Ruska s ním nouzově přistála pilotka Alexandra Krylova se dvěma techniky. Potíže byly tehdy s motorem.

Od té doby stroj v Hradci Králové stojí. „Nikdo nepočítal s tím, že to budou roky. K dnešnímu dni dluh činí téměř milion korun. S paní majitelkou se snažíme komunikovat, je to velmi obtížné, v podstatě nemožné,“ říká ředitel Letecké služby Hradec Králové Pavel Rind.

Hodnota letadla klesá, ale hlídat se musí

Letiště navíc musí na své náklady stroj hlídat. „Každé ráno to projdeme, zkontrolujeme zabezpečení plotů a zaplombování letadla,“ říká Eva Darvašová z Letecké služby Hradec Králové. Zastupitel a člen představenstva stejné firmy Pavel Marek (ANO) v této souvislosti připomíná incident, kdy po návštěvě zlodějů zmizela z letadla elektronika.

Nový letoun Mitsubishi MU-2 až pro sedm cestujících se prodával za šestnáct milionů i dráž. „Poté, co letoun stojí venku, tak odhadovaná cena je kolem 500 tisíc korun,“ uvádí soudní znalec Václav Matoušek.

Těžká komunikace s majitelkou v Rusku

Správci letiště kvůli dluhům letoun oficiálně zadrželi. Majitele v Rusku informovali. „Pokud se ten případ bude dál prodlužovat, tak už jsme připraveni, že to letadlo prodáme, abychom pokryli naše náklady,“ říká ředitel Rind.

Pokud by měl letoun odsud z Hradce Králové odletět, potřeboval by podle odborníků před tím rozsáhlejší opravu.

