Českým filmům v soutěži musí rozumět i v zahraničí, říká umělecký šéf festivalu ve Varech

„V minulosti jsme byli několikrát konfrontováni se situací, že jsme nebyli schopni vybrat z nabídky českých filmů ten správný do hlavní soutěže. Ta ‚správnost‘ v našich očích spočívá i v tom, že téma musí být i mezinárodně srozumitelné,“ prozradil umělecký ředitel karlovarského festivalu Karel Och. Tento požadavek podle něho letos splňuje mimo jiné drama Sbormistr inspirované kauzou Bambini di Praga. Zahraniční přesah má rovněž původem česká videohra Kingdom Come: Deliverance II, jejíž filmový sestřih Vary uvedou ve světové premiéře. Podle Ocha to ale nesignalizuje zavádění programových sekcí zaměřených například právě na videohry.