Jsou obce, které se mobilního signálu zřejmě nedočkají ani za pět let

V Česku je zhruba šestnáct set takzvaných bílých míst, kde stále chybí mobilní signál. Do pěti let musí, podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, mobilní operátoři pokrýt šest set takových lokalit. Například pro lidi z obcí v okolí Březové na Sokolovsku zůstane zřejmě slabý signál problémem dál. Jeho zlepšení by se přitom podle radnice odrazilo i na místním turismu.