Výjimečný případ odvahy. Dvojice rybářů zachránila tři lidi z hořících buněk

před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Události: Rybáři zachránili tři muže z hořících buněk
Rybáři ve Veselí nad Moravou prokázali výjimečnou odvahu, když nezaváhali a zachránili z hořících unimobuněk tři muže. Dva ze zachráněných zůstávají v nemocnici – mají popáleniny až na dvaceti procentech těla. Co bylo příčinou požáru, hasiči stále vyšetřují.

Kamarádi a kolegové Martin Bublík a Tomáš Gazdík v pátek rybařili ve Veselí nad Moravou, když uviděli hořící buňky. V obrovském žáru bez zaváhání nejprve zachránili muže na invalidním vozíku.

„Chcete jakkoli pomoct. V ten moment ho nějak vytáhnout z toho utrpení,“ říká Gazdík, který blíže popsal, jak záchrana probíhala. Gazdík nejprve chytl plot a snažil se jej roztáhnout, aby bylo muže kam odtáhnout. Mezitím na místo dorazil Bublík a společně pak může chytili za hořící záda a dírou v plotu protáhli ven.

Další dva muži z přístřešku se snažili plamenům uniknout branou. Jeden z nich si ovšem při snaze odemknout hned spálil prsty o zámek. „Jak tam byl žár, tak šlo vidět, jak mu mizí z boku hlavy vlasy a začíná se z něho dýmat,“ vzpomíná Gazdík.

S prevencí požárů pomáhá hasičům také virtuální realita
Virtuální dům rizik

Bublík s Gazdíkem se při záchraně mužů sami zranili. Gazdík měl ještě tři dny po požáru na dlani přiškvařenou bundu jednoho ze zachráněných. „Prst mám opuchýřovaný. Ten mám zavázaný, aby se mi tam nic nedostalo,“ přibližuje Gazdík, který prý při zachraňování myslel na svou rodinu. Zranění utrpěl i Bublík. „Mám přes celou dlaň puchýř. A ještě z boku,“ dodává.

Jako hrdinové se Gazdík a Bublík necítí

Oba riskovali vlastní život, aby pomohli druhým. Jako hrdinové se ale necítí. „V ten moment nebylo nad čím přemýšlet,“ říká Bublík. „Snad by se tak zachovalo víc lidí,“ dodal Gazdík.

„Ta pomoc byla klíčová. My jsme byli na místě sice už za čtyři minuty s první jednotkou, nicméně na tomto případě je krásně vidět, že pomoc v prvním okamžiku hned na začátku požáru může být rozhodující,“ zdůrazňuje mluvčí Hasičského záchranného sboru Jaroslav Mikoška.

Na Slovensku zemřelo při požáru provizorních příbytků pět lidí
Na Slovensku zemřelo při požáru provizorních příbytků pět lidí

Za záchranu životů dostanou Gazdík a Bublík ocenění. V pátek jim je předají na radnici ve Veselí nad Moravou hasiči a vedení města.

