Za mnoha tragickými požáry stojí podle hasičů nedbalost a nepozornost. I proto zdůrazňují význam preventivních programů. Nově například využívají virtuální realitu, s jejímž přispěním učí, jak včas odhalit nebezpečný spotřebič, reagovat na únik plynu nebo bezpečně opustit dům, v němž hoří. Pomocí speciálních brýlí a ovladačů je po vstupu do virtuálního domu rizik nutné odstranit vše, co je potenciálně nebezpečné – otevřený krb, zapnutý laptop na posteli či hořící cigareta.
S prevencí požárů pomáhá hasičům také virtuální realita
7 minut