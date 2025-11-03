Rektorem Mendelovy univerzity zvolil senát Klimánka

Mendelovu univerzitu v Brně, která nabízí hlavně zemědělské a lesnické obory, má vést Martin Klimánek. Dosavadní prorektor pro strategii, udržitelnost a účelovou činnost porazil obhajujícího rektora Jana Mareše, oznámila mluvčí univerzity Tereza Pospíchalová. Klimánka v prvním kole volby podpořilo 24 z 31 přítomných členů akademického senátu. Pokud Klimánka jmenuje prezident, ujme se funkce v dubnu 2026.
„Žijeme ve velmi turbulentní době, kde právě univerzity představují pilíř vzdělanosti, stability, ale i rozvoje, a je naším posláním, abychom vytvořili odpovědné a udržitelné prostředí v rámci naší společnosti a otevřeně komunikovali naše cíle,“ uvedl Klimánek.
Osmačtyřicetiletý brněnský rodák vystudoval lesní inženýrství. Už za studií pracoval pro Ústav pro hospodářskou úpravu lesů a následně pro společnost, která se zabývá zpracováním lesních hospodářských plánů a osnov pro vlastníky lesů.
Odborně se zaměřuje na aplikovanou geoinformatiku v precizním lesnictví a podporu prostorového rozhodování. Zabýval se také digitálním modelováním terénu, polohově orientovanými službami, lesnickou tematickou kartografií a uplatněním bezpilotních leteckých systémů.
Klimánek se chce zaměřit na digitalizaci i pohodu zaměstnanců
Na univerzitě působí od roku 2003, později vedl Ústav geoinformačních technologií Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity. Od roku 2014 působil jako prorektor, nejprve měl v gesci pedagogickou činnost, v dalším funkčním období strategii, rozvoj a účelová zařízení. V posledním období mu přibyla ještě oblast udržitelnosti.
Jako rektor se chce Klimánek věnovat také transferu znalostí, digitalizaci, kybernetické bezpečnosti nebo pohodě zaměstnanců. „Zapojím do procesů na univerzitě strategie odpovědného a udržitelného rozvoje a zvýším naši institucionální odolnost a bezpečnost kampusů i kolejí,“ prohlásil Klimánek.
Mareš působil jako rektor od roku 2022. Předešlá rektorka Danuše Nerudová funkci tehdy neobhajovala a její zvolený nástupce Vojtěch Adam rezignoval ještě předtím, než se mohl ujmout funkce. Volba se proto opakovala a Mareš v prvním kole porazil Klimánka a Martinu Lichovníkovou.
Mendelova univerzita vzdělává odborníky v zemědělství, lesnictví, ekonomii, zahradnictví, regionálním rozvoji a dalších oborech. Její vědci se zabývají například ochranou životního prostředí, klimatickou změnou, udržitelností, vývojem léčiv, bezpečnými potravinami, chováním spotřebitelů, cirkulární ekonomikou a mnoha dalšími oblastmi. Univerzita má pět fakult, které sídlí v Brně, výjimku představuje zahradnická fakulta v Lednici na Břeclavsku. Škola má 9200 studentů, z toho dvacet procent cizinců.