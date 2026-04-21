Hasiči druhým dnem zasahují ve skladu plastů v Brně, objevila se nová ohniska

Hasiči stále zasahují ve skladu plastů, který začal hořet v pondělí brzy ráno v brněnských Přízřenicích. Podle mluvčího hasičů Jaroslava Mikošky se v noci na úterý objevila další čtyři ohniska, která bylo nutné uhasit, a požár tak není dosud plně zlikvidovaný. Vyšetřovatelé jsou na místě od pondělí, aby zjistili jeho příčinu. Doporučení nevětrat kvůli zplodinám odvolali hasiči již v pondělí v podvečer. Několik hodin totiž stoupal do okolí hustý tmavý dým.
„Nově vzniklá ohniska odhalíme buď termokamerou, nebo se objeví plamenné hoření. Ráno byla na místo znovu povolaná dronová služba. Zatím se nedá odhadnout, jak dlouho ještě na místě budeme, ale snad se podaří požár dnes (v úterý) zlikvidovat,“ popsal Mikoška. Hasiči požářiště stále prolévají vodou, k hašení použili i pěnidlo.
Předběžný odhad škody je padesát milionů korun. Ta se však může ještě měnit, až ji zpřesní majitel firmy. Jedná se o společnost Maplast, která se podle informací na webu přes 35 let věnuje výrobě plastových dílů na zakázku od návrhu a vývoje přes výrobu forem, vstřikování až po montáž.