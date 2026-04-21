Hasiči druhým dnem zasahují ve skladu plastů v Brně, objevila se nová ohniska


před 53 mminutami|Zdroj: ČTK

Hasiči stále zasahují ve skladu plastů, který začal hořet v pondělí brzy ráno v brněnských Přízřenicích. Podle mluvčího hasičů Jaroslava Mikošky se v noci na úterý objevila další čtyři ohniska, která bylo nutné uhasit, a požár tak není dosud plně zlikvidovaný. Vyšetřovatelé jsou na místě od pondělí, aby zjistili jeho příčinu. Doporučení nevětrat kvůli zplodinám odvolali hasiči již v pondělí v podvečer. Několik hodin totiž stoupal do okolí hustý tmavý dým.

„Nově vzniklá ohniska odhalíme buď termokamerou, nebo se objeví plamenné hoření. Ráno byla na místo znovu povolaná dronová služba. Zatím se nedá odhadnout, jak dlouho ještě na místě budeme, ale snad se podaří požár dnes (v úterý) zlikvidovat,“ popsal Mikoška. Hasiči požářiště stále prolévají vodou, k hašení použili i pěnidlo.

Předběžný odhad škody je padesát milionů korun. Ta se však může ještě měnit, až ji zpřesní majitel firmy. Jedná se o společnost Maplast, která se podle informací na webu přes 35 let věnuje výrobě plastových dílů na zakázku od návrhu a vývoje přes výrobu forem, vstřikování až po montáž.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Jihomoravský kraj

Hasiči stále zasahují ve skladu plastů, který začal hořet v pondělí brzy ráno v brněnských Přízřenicích. Podle mluvčího hasičů Jaroslava Mikošky se v noci na úterý objevila další čtyři ohniska, která bylo nutné uhasit, a požár tak není dosud plně zlikvidovaný. Vyšetřovatelé jsou na místě od pondělí, aby zjistili jeho příčinu. Doporučení nevětrat kvůli zplodinám odvolali hasiči již v pondělí v podvečer. Několik hodin totiž stoupal do okolí hustý tmavý dým.
Předběžná škoda u požáru skladu plastů v Brně je 50 milionů. Likvidace potrvá do úterý

Požár skladu plastů v Brně-Přízřenicích, který se rozhořel v pondělí brzy ráno, dostali hasiči po poledni pod kontrolu. Ve 12:30 ohlásili lokalizaci, plameny už se tedy nešíří. Tři hasiči se lehce zranili, záchranáři je ošetřili na místě. Předběžná výše škody po požáru je 50 milionů korun, jeho příčinu vyšetřovatelé zjišťují. U události zasahovalo přes sto hasičů. Úplnou likvidaci ale s největší pravděpodobností ohlásí až v úterý ráno.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

V brněnském studiu ČT vznikl stávkový výbor v reakci na návrh zákona

V brněnském studiu České televize (ČT) vznikl v reakci na vládní návrh zákona o médiích veřejné služby stávkový výbor. Podle členů výboru návrh ohrožuje existenci televizních studií v Brně a v Ostravě, uvedl předseda výboru Jan Havlík. Návrh se totiž o nich vůbec nezmiňuje. Stávkový výbor má nyní jedenáct členů, podle Havlíka situaci sleduje a je připraven činit další kroky k obraně veřejnoprávního média.
17. 4. 2026

Rezavý rám, poškozené brzdy. Polovina zkontrolovaných autobusů měla problémy

Inspekce silniční dopravy (INSID) při dvoudenní mezinárodní akci na hraničním přechodu Lanžhot zkontrolovala 19 dálkových autobusů, u deseti z nich zjistila porušení pravidel. Dva vozy nechali kontroloři kvůli závažným problémům odstavit. Nejzávažnější případ se týkal autobusu tureckého dopravce, který měl nebezpečné technické nedostatky včetně poškození brzd a koroze nosných částí.
17. 4. 2026

Vaňková a Svoboda nebudou obhajovat primátorský mandát

V podzimních komunálních volbách nebudou obhajovat mandát primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) ani primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS). Vaňková oznámila, že nebude znovu kandidovat ze zdravotních důvodů. Z ostravské komunální politiky zase odchází zastupitel a dřívější dlouholetý primátor města Tomáš Macura (nestr., dříve ANO), který mezi důvody zmiňuje deziluzi z politiky posledních let. Komunální volby se letos konají devátého a desátého října.
16. 4. 2026

První Vesnicí roku se stala jihomoravská Telnice

Před 30 lety, 16. dubna 1996, byly vyhlášeny výsledky prvního ročníku soutěže Vesnice roku. Titul tehdy v konkurenci 174 obcí získala jihomoravská Telnice. Porota ocenila péči o kulturní hodnoty, památky a stavby, jasný směr rozvoje i ekologickou stabilitu, stejně jako pestrý kulturní život a množství spolků, které v obci fungují dodnes. Zatím poslední Vesnicí roku se loni stala Písečná v Pardubickém kraji.
16. 4. 2026

Vědci z Brna a USA odhalili slabinu bakterií, která může pomoci s léčbou infekcí

Slabinu bakterií, která jim při nedostatku živin nebo po stresu brání v rychlém množení, odhalili vědci z ústavu CEITEC Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s kolegy z USA. Zjištění může podle nich v budoucnu pomoci zlepšit léčbu infekcí.
16. 4. 2026

Jihomoravská rada odvolala šéfa znojemské nemocnice, nezajistil prý chod interny

Jihomoravští radní odvolali ředitele znojemské nemocnice Miroslava Kavku. Podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) nezajistil chod interního oddělení, řekl po jednání radních. Vedením nemocnice pověřili radní Petra Liškáře, který má podle hejtmana zkušenosti například z kroměřížské nemocnice. Kavka podle hejtmana informaci o odvolání přijal a bude spolupracovat na tom, aby mohl v pondělí 20. dubna předat post svému nástupci. Vyjádření Kavky ČTK zjišťuje.
16. 4. 2026Aktualizováno16. 4. 2026
Načítání...