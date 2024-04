Jihlava upravila parkovací zóny. Někteří návštěvníci se v nich však stále nevyznají

Jenomže přímo ve vozovce jsou zóny placeného parkování vyznačené modrou barvou bez ohledu na to, jaký typ zóny na místě je. Někteří řidiči se v tom tudíž nevyznají. „Myslela jsem, že když vidím modrou čáru, tak jsem v modré zóně. Úplně se v těch zónách neorientuju,“ připustila návštěvnice města Pavlína Procházková.

Co naopak splnily zóny podle představ radnice, je přesun části pravidelných návštěvníků z parkovišť v centru. Těm se stání výrazně prodražilo, a tak raději nechávají auto dál. „Pracuju na náměstí a tam se zaparkovat nedá. Je to drahé, takže by se mně nevyplatilo tam zaparkovat, kdybych chtěla jít do práce,“ podotkla Denisa Štefková, která do krajského města dojíždí.