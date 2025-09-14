Souhrn dne
České vrtulníky v Polsku | Útok na ruskou železnici | Slabší tornádo u Hodonína Zobrazit

Jáchymovský potok na Karlovarsku znečistila neznámá látka, uhynuly desítky ryb


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Několikakilometrový úsek Jáchymovského potoka na Karlovarsku znečistila neznámá látka, uhynuly desítky ryb. Hasiči proto žádají obyvatele, aby vodu z potoka až do odvolání nepoužívali, a to zejména k napájení zvířat, zalévání nebo rekreačním aktivitám. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému.

„Zasažený je úsek od Dolního Žďáru přes Bystřici až do řeky Ohře. Situaci monitorujeme a o dalším vývoji budeme informovat,“ řekl mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.

Hasiči odebrali vzorky z různých míst potoka a přidali k nim GPS souřadnice. Podle Žižky neobjevili zdroj znečištění. „Čeká se na výsledky z laboratoře a řeší si to už policie a Česká inspekce životního prostředí,“ dodal. Lidé by podle něj neměli vodu používat na nic. Během pondělí by měly být k dispozici výsledky.

Jáchymovský potok v Krušných horách v okrese Karlovy Vary je jedenáct kilometrů dlouhý a protéká mimo jiné právě Dolním Žďárem.

Načítání...