Několikakilometrový úsek Jáchymovského potoka na Karlovarsku znečistila neznámá látka, uhynuly desítky ryb. Hasiči proto žádají obyvatele, aby vodu z potoka až do odvolání nepoužívali, a to zejména k napájení zvířat, zalévání nebo rekreačním aktivitám. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému.
Jáchymovský potok na Karlovarsku znečistila neznámá látka, uhynuly desítky ryb
„Zasažený je úsek od Dolního Žďáru přes Bystřici až do řeky Ohře. Situaci monitorujeme a o dalším vývoji budeme informovat,“ řekl mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.
Hasiči odebrali vzorky z různých míst potoka a přidali k nim GPS souřadnice. Podle Žižky neobjevili zdroj znečištění. „Čeká se na výsledky z laboratoře a řeší si to už policie a Česká inspekce životního prostředí,“ dodal. Lidé by podle něj neměli vodu používat na nic. Během pondělí by měly být k dispozici výsledky.
Jáchymovský potok v Krušných horách v okrese Karlovy Vary je jedenáct kilometrů dlouhý a protéká mimo jiné právě Dolním Žďárem.