Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) nařídila odvoz plastového odpadu z nelegální skládky v Lenešicích na Lounsku. Z té se podle místních šířili do okolí švábi. To ovšem podle starosty obce Zdeňka Plačka (nestr.) nikdo nedokáže potvrdit a radnice, která za opatření proti šíření hmyzu dala už dvě stě tisíc korun, nemá vůči komu podnikat právní kroky, aby mohla škodu vymáhat. Majitelem odpadů je společnost ETW. Ta situaci nechce blíže komentovat. V minulosti pouze uvedla, že podle ní nejde o odpad, ale o materiál určený k dalšímu zpracování. To ovšem ČIŽP odmítla a balíky nařídila odvézt do konce září. Proti společnosti už také vede přestupkové řízení. V něm jí může uložit pokutu až 25 milionů korun.
Inspekce nařídila odvézt odpad ze skládky v Lenešicích, z níž se prý šíří švábi
2 minuty