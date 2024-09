Insolvenční správce: Způsob řízení Liberty mě překvapil

Z huti Liberty Ostrava vyvedl dlužník podle insolvenčního správce Šimona Petáka několik miliard korun. Pohledávky věřitelů pak dosahují desítek miliard. Peták to řekl v rozhovoru pro Českou televizi. Jeho tým teď ověřuje oprávněnost pohledávek. Budoucnost huti má být jasnější po jednání věřitelského výboru. To je naplánované na konec listopadu.

Co se týče výše pohledávek, je podle něj potřeba rozlišovat pohledávky za majetkovou podstatu, které narůstají, a pohledávky, které se přihlašují, přičemž lhůta pro jejich přihlášení už skončila. „Tudíž ty se až na nějaké výjimky zahraničních věřitelů z Evropské unie nenavyšují. Co se týče jejich výše, to je předčasná otázka. Ta se bude řešit na přezkumném jednání koncem listopadu,“ vysvětlil Peták. Přihlášeno je mnohem více pohledávek, nejen ty, které insolvenční správce považuje za opodstatněné. „Už i proto, že některé byly přihlášeny duplicitně,“ poznamenal.

Podle Petáka jde v případě Liberty Ostrava o jednu z největších insolvencí u nás. A to nejen rozsahem dluhů, ale i co se týče počtu zaměstnanců, rozsahem činností integrovaného hutního podniku a řadou dalších aspektů. „Je velmi těžké srovnávat. Samozřejmě komplikací je zde řada, ale jsme na ně připraveni,“ ujistil.

Cash flow Liberty představenstvo nepředložilo dodnes

Petáka nejvíc překvapil způsob řízení firmy. „I v menších společnostech je obvyklé, že první, co je, když se dostane do problémů, tak řeší, jak řídit cash flow (toky peněz). První, co potřebujete, je vědět, jak uhradit náklady a jak budou vypadat následující dny z pohledu finančního řízení. Když jsme přišli do Liberty, tak jsme řadu týdnů nemohli cash flow z představenstva dostat. Do dnešního dne ho nebylo schopno dodat,“ tvrdí.

Jako insolvenčnímu správci mu prý nepřísluší hodnotit, kdo měl nebo neměl být vlastníkem huti. „Co ale mohu říct, je, že odvádění finančních prostředků do zahraniční struktury považuji za jeden z nejzávažnějších problémů vůbec. A možná za jednu z hlavních příčin úpadku,“ zamyslel se. „Samozřejmě nechci říkat, že se na tom nepodepsala špatná situace na trhu, ale dobrý hospodář by si v časech lepších odkládal na časy horší. To se zde nedělo. Peníze z Ostravy zamířily do zahraničí," dodal.

„Zahraniční společnosti mají vůči Liberty dluhy ve velmi vysokých částkách převyšujících deset miliard korun. Kdyby se jen malá část těchto peněz vrátila zpět, tak tu jako insolvenční správce nesedím,“ poznamenal Peták.