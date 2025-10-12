Hlasité rány, nábojnice od broků na zahradách nebo i poškozené auto. Tak popisují sezonu lovu kachen obyvatelé Býkovce na Jihlavsku. Myslivci říkají, že u rybníka v blízkosti obytných domů dodržují bezpečnostní předpisy. Místní už ale na pomoc museli volat i policisty.
Hluk či nábojnice na zahradách. Na Jihlavsku kvůli lovu kachen volali i policii
Může to vypadat jako důlky po krupobití. Podle majitele ale na kapotu auta padaly broky lovců. Na pomoc proto zavolal policii. „V místě skutečně probíhal lov na kachny. Prověřili jsme, ze které zbraně by mohly tyto broky pocházet. Nepodařilo se zjistit, kdo by mohl mít tento incident na svědomí,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.
A také není jasný úmysl. Kachny ale loví myslivci na rybníku v Býkovci. Obytné domy přitom stojí od břehu jen pár metrů. V jednom z nich žije druhý rok i Kateřina Hebelková. Honů tu viděla několik. „Vidíte odstřelová mola – jedno je vidět docela hezky, druhé je tamhle označené. Loni se tedy bohužel stalo, že tady bylo až dvacet myslivců a stříleli i z hráze,“ přiblížila štábu ČT Hebelková.
„Já jsem tady pětapadesát let a každý rok tu střílí. Nemělo by to tady být. Jsou tady děcka nebo zvířata,“ podotkl starousedlík Karel Dočekal.
„Tvrzení důrazně odmítáme“
Myslivci v obci z už zmíněných mol loví dva dny v týdnu – ve středu a v sobotu. A to až dvakrát denně. Podle místních tu ale hony nepořádají pravidelně. „Místa, odkud se loví, určuje myslivecký hospodář s ohledem na bezpečné směry střelby, terén a vzdálenost od obytné zástavby. Střelba na jakoukoliv zástavbu je přísně zakázána a toto tvrzení důrazně odmítáme,“ vzkazuje starosta Honebního společenstva Kaliště Jaroslav Havlík.
Myslivci podle místních střílí z mol nebo i z loďky. Střelba proti domům je nepřípustná i podle ředitele městských lesů v Písku Václava Zámečníka. „Když je někde obydlí, zahrada nebo nějaká zastavěná plocha, tak to jsou nehonební pozemky. Takže tam se neloví. Ale ani na to místo by neměly dopadnout žádné broky,“ vysvětlil.
Myslivci o plánovaných honech místní dopředu informují. I tak se ale už teď v Býkovci nemohou dočkat listopadu, kdy sezona lovu kachen pro letošek skončí.