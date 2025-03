Z Prahy zmizeli „deštníkáři“. Prodejci ale zřejmě hledají nové cesty

„Prodávají aplikace chytrého průvodce pro turisty, aby si užili svůj čas tady. A za každé stažení putuje deset korun na charitu,“ říká provozní manažer služby Hop On Hop Off Bus Wael Amin. V samotné aplikaci není o charitě ani zmínka. A nevědí o ní ani turisté.

Charitativní sbírku pořádá organizace Help Mi. „Jsme nezisková organizace, která pomáhá cizincům, kteří přijíždějí sem do Čech, někteří pro nás pracují jako dobrovolníci,“ uvedla Lada Hrochová z administrace veřejných sbírek Help Mi. Dobrovolníkem měl být i jeden z prodejců, Youssef, kterého ČT oslovila, nakonec ale přiznal, že je placený. „Nevím, odkud berou můj plat, ale každý den mi dávají pevný plat,“ řekl.

Zážitkové jízdy autobusy prodávají v centru i další společnosti. Mají vlastní stánky a od takzvaných deštníkářů dávají ruce pryč.

Vyhláška platí týden

Spojení charity s tímto typem pouličního prodeje nově zakazuje městská vyhláška. „Týká se to opravdu jenom výseče cestovního ruchu, celá vyhláška byla napsána tak, aby to nepoškodilo dobročinnost Pražanů,“ vysvětlil náměstek pražského primátora a radní pro oblast cestovního ruchu Jiří Pospíšil (TOP 09).

Vyhláška začala platit 1. března – účinná je první týden. Jediné deštníky, které byly v pátek na Staroměstském náměstí k vidění, patřily turistickým průvodcům. „Vizuálně nevidíme na Staroměstském náměstí a dalších místech žádné červené deštníky, ale samozřejmě máme informace, že ti prodejci stále jsou, ale v civilním oblečení. Jsou tady speciální hlídky městské policie, které je ale musí chytnout při tom samotném prodeji,“ řekl pražský zastupitel a předseda finančního výboru Giancarlo Lamberti (TOP 09).

Tytéž prodejce potkal v místě znovu i štáb ČT – bez deštníků a v běžném oblečení. A zůstaly také červené autobusy. Za porušení vyhlášky přitom hrozí pokuta sto tisíc korun.

Pražští strážníci už zdokumentovali několik případů, u nichž mají podezření na skrytý prodej, záznamy předají k posouzení správnímu orgánu, sdělila jejich mluvčí Irena Seifertová.