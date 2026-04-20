Státní zástupce obžaloval policistu, který sváděl k sexu domnělou nezletilou dívku

Státní zástupce podal obžalobu na policistu, který si na internetové seznamce dopisoval s falešným uživatelským profilem čtrnáctileté dívky a sváděl ji k pohlavnímu styku, řekl ČT mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Obžaloba jej viní z navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Věc je součástí případu takzvaných lovců pedofilů, kteří se na webu vydávali za nezletilé dívky, aby vylákali na schůzku dospělé muže, které pak fyzicky napadali.
„Obviněný, dle uvedeného stručného předestření skutku, pro který byla podána obžaloba, navrhl setkání dítěti mladšímu patnácti let v úmyslu spáchat trestný čin tím, že vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let,“ uvádí Cimbala.
K navázání kontaktu mezi obviněným policistou a uživatelským profilem nezletilé dívky mělo poprvé dojít prostřednictvím seznamovací aplikace koncem roku 2023.
„Obviněný v rámci komunikace postupně přešel ke konverzaci o tématech se sexuálním podtextem a následně s explicitním sexuálním obsahem, přestože mu bylo opakovaně sděleno, že komunikuje s žákyní základní školy,“ popisuje mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze.
„Lovci pedofilů“
Za profilem dívky, se kterou si policista dopisoval, se ale skrývala skupina mladých lidí, takzvaných lovců pedofilů. Ti si s obviněným dohodli osobní schůzku, na které jej konfrontovali dva mladiství muži. „Oba mladiství následně obviněného fyzicky napadli a donutili jej mimo jiné odemknout mobilní telefon, ve kterém například ověřili, že obviněný je osobou, se kterou vedl mladistvý vydávající se za nezletilou dívku bezmála půlroční komunikaci,“ doplňuje Cimbala.
Případ samotných lovců pedofilů od 16. února řeší neveřejně Obvodní soud pro Prahu 9. Obžalobě v kauze čelí jedenáct mladých lidí z Prahy, z nichž osm bylo v době údajného spáchání činů nezletilých. Muže vylákané na falešný profil nezletilé dívky mladí lidé podle obžaloby bili, kopali nebo jim holili vlasy a obočí, přičemž si to natáčeli.
Deset mužů a jedna žena čelí obžalobě ze zvláště závažného provinění loupeže, u dívky ve formě účastenství a u mladíků ve formě spolupachatelství.