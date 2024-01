Pražský dopravní podnik vypíše tendr za 86 miliard. Pokrýt má automatizaci, nové vozy i servis

Pražský dopravní podnik (DPP) vypíše zakázku za 86 miliard korun na automatizaci provozu na lince metra C a nákup vlaků pro linky C a D. Tendr zahrnuje nákup 52 automatických souprav na linku C, šestnáct souprav pro budovanou linku D a nutné úpravy stanic v celkové hodnotě 35,9 miliardy korun. Zbytek hodnoty zakázky tvoří provozní náklady na zajištění údržby po dobu 35 let. Vypsání zakázky ve čtvrtek schválili zastupitelé hlavního města.