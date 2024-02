Kotva po téměř půl století zavřela. Obchodní dům čeká proměna

Po 49 letech zavřela pražská Kotva. Ikonický obchodní dům manželů Machoninových čeká velká rekonstrukce. V nižších patrech se po ní usídlí obchody známých značek, nad nimi pak kanceláře a restaurace. Výrazně se promění i veřejný prostor kolem. Přestavba by měla být hotová do tří let.

Když v roce 1975 největší obchodní dům v Československu otevírali, museli davy nedočkavých zákazníků dokonce zadržovat vojáci. Za rok oslaví Kotva padesát let, k výročí dostane novou tvář. Že se chystá proměna, napovídaly neobvykle velké slevy i nahé figuríny uvnitř. Naposled lidé v obchodním domě nakoupili na konci ledna. „Když budeme realisticky optimističtí, tak si myslím, že do tří let by mohla Kotva své zákazníky zase uvítat,“ předpokládá radní pro oblast správy majetku a majetkových podílů Prahy 1 Karel Grabein Procházka (ANO).