Část linky C pražského metra se kvůli pracím opět na dva dny zastaví

Na lince C pražského metra v sobotu začíná třetí víkendová výluka v řadě. Kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení tentokrát nepojedou vlaky mezi stanicemi Pražského povstání a Nádraží Holešovice. Cestující místo nich mohou využít náhradní autobusovou dopravu, sdělila mluvčí dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková. Informace lidé najdou také na webu dopravního podniku.
Minulý víkend práce dopravního podniku zastavily provoz metra v úseku Pražské povstání – Hlavní nádraží, kde měnil pražce, a předminulý víkend mezi Hlavním nádražím a Vltavskou. Vlaky tam nejely kvůli pokračující opravě stanice Florenc, kterou podnik zahájil v roce 2022.
Modernizace zabezpečovacích zařízení v metru je podle mluvčí potřebná pro připravovanou automatizaci provozu na trase C. „Většina z původních reléových stavědel pochází z roku 1974, tj. z doby zahájení provozu nejstaršího úseku metra, a je ve všech ohledech zastaralá,“ doplnila mluvčí.
Náhradní autobusy XC budou v sobotu a v neděli jezdit v trase Nádraží Holešovice – Vltavská – Florenc – Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání.