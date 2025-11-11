Hasiči zlikvidovali požár střechy školy ve Zlíně


Hasiči v noci na úterý zlikvidovali požár střechy střední školy v České ulici ve Zlíně. Jeho příčinu a výši způsobené škody zjišťují. Požár na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy hasilo třináct profesionálních a dobrovolných jednotek, nikdo při něm neutrpěl zranění, řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Vedení školy na úterý a středu vyhlásilo ředitelské volno.

Oznámení o požáru Střední školy pedagogické a sociální Zlín přijali hasiči v pondělí po 17:00. „Ještě před jejich příjezdem budovu opustilo na šest desítek lidí, nikdo z nich neutrpěl zranění,“ uvedl redaktor ČT Luboš Dostál. 

Hasiči postupně vyhlásili až třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu, požár se jim podařilo zlikvidovat před 23:30. Do úterního rána na místě zůstali na dohlídku a kontrolu požářiště dobrovolní hasiči. „Bude tam ještě probíhat šetření ze strany vyšetřovatele. Na bližší informace týkající se příčiny a škody je však brzy,“ řekla Javoříková.

„Podle náměstkyně primátora Zlína pro školství a kulturu se před požárem odehrávala dílčí oprava střechy, jestli to ale s požárem mohlo nějakým způsobem souviset, to v tuto chvíli ještě není jasné,“ doplnil Dostál.

Zasahující hasiči využili při likvidaci požáru výškovou techniku i dron. Postupně rozebírali střešní konstrukci a dohašovali skrytá ohniska hoření. Lidem, kteří v okolí školy bydlí, doporučili na několik hodin omezit větrání, v pondělí večer doporučení zrušili. „Požár se včasným zásahem hasičů nerozšířil na okolní objekty,“ uvedl v úterý ráno další mluvčí krajských hasičů Kamil Tlušťák.

„Hasiči především zabránili tomu, aby se oheň rozšířil na bezprostředně sousedící základní školu, rozebírali hořící střechu střední školy,“ dodal Dostál.

Škola vyhlásila ředitelské volno

Studenti požárem poškozené školy mají kvůli požáru v úterý a ve středu ředitelské volno. „Ve čtvrtek a pátek budou žákům zaslány vyučujícími úkoly k samostudiu. Způsob výuky v dalším týdnu bude upřesněn,“ uvedla na webu školy ředitelka Alena Kulíšková. Jde o soukromou školu s kapacitou asi tři sta žáků.

Ředitelské volno mají v úterý také žáci sousední Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně. V Základní škole Křiby, která také s pedagogickou školou sousedí a kterou zřizuje město, výuka v úterý je. „V sousední základní škole dnes bez omezení probíhá výuka, viděli jsme, že na místo míří stovky dětí,“ potvrdil v úterý ráno redaktor ČT Dostál.

Hasiči rozeznávají čtyři stupně požárního poplachu. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných situacích.

