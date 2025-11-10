Ve Zlíně hoří střední škola. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu

Hasiči ve Zlíně likvidují požár střechy na budově střední školy v České ulici na sídlišti Jižní Svahy. Zatím jej nemají pod kontrolou. Hasební práce zřejmě potrvají celou noc. Na místě zasahuje jedenáct jednotek, podle dostupných informací při požáru nikdo neutrpěl zranění. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Lidem, kteří na největším zlínském sídlišti a v jeho okolí bydlí, doporučili, aby omezili větrání.
Oznámení o požáru Střední školy pedagogické a sociální Zlín přijali hasiči po 17:00. „Na místo postupně bylo vysláno jedenáct jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Byl tak vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Taktéž byl na místo povolán dron, který snímá požářiště z výšky. Živý přenos je tak důležitou podporou pro velitele zásahu, kterým je krajský řídící důstojník. Aktuálně na místě požáru probíhají hasební práce,“ přiblížila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
Uvnitř budovy by podle hasičů neměli být žádní lidé. „Informace jsou takové, že se evakuovali před naším příjezdem,“ sdělil mluvčí hasičů Kamil Tlušťák.
Nadále platí, že požár není lokalizovaný, hasiči tedy jeho šíření nemají pod kontrolou. „Ještě to bude na dlouho. Asi to opravdu bude otázka celé noci,“ avizovala Javoříková. Brzy je podle ní také na stanovení příčiny požáru a odhad způsobených škod. „Vyšetřovatel sice na místě je, ale požářiště musí ohledat zítra (v úterý) za denního světla,“ doplnila mluvčí.
Hasiči rozeznávají čtyři stupně požárního poplachu. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných situacích.