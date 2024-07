Firma chce zasypat lom na Opavsku odpadem. Lidé se bojí znečištění vody

V šesti obcích na Opavsku vznikla petice proti zasypání starého lomu v Mladecku. Lidem se nelíbí, že do něj chce soukromá firma navézt stavební odpad, tvrdí, že to znečistí podzemní vodu, na které jsou závislé zhruba čtyři tisícovky obyvatel. Na petiční listině je momentálně skoro patnáct set podpisů. Majitel lomu ale tvrdí, že pouze postupuje podle schváleného plánu jeho rekultivace. To ale zástupci obcí odmítají, naopak tvrdí, že plány společnosti jsou s původním záměrem v rozporu.

„Záměr vlastníka je v současné době takový, že chce zasypat celou lomovou jámu, pouze při západním okraji by nechal jakýsi pětimetrový výchoz skály,“ popsal starosta Litultovic Jan Birgus (nestr.).

Bývalý lom Mladecko vlastní firma Thorssen. Během deseti let ho má zaplnit milion a půl tun stavebního odpadu a skrývkové zeminy. Starosta Litultovic, na jejímž území lom leží, poukazuje mimo jiné na dopad záměru na okolní přírodu. Nejvíc ale řeší hladinu spodní vody. Tu totiž spolu s dalšími obcemi těží v okolí lomu několika vrty.

„Nacházíme se v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje. My, šest obcí dohromady, tady provozujeme svazkový vodovod, který dohromady zásobuje vodou přes čtyři tisíce obyvatel,“ upozornil Birgus. Nejbližší vrt se přitom nachází asi jenom tři sta metrů od samotného lomu. Voda z něj putuje i do Mladecka, Dolních Životic, Hlavic, Jezdkovic a Stěbořic. V případě znečištění podzemního pramene nemají obce žádnou alternativu, jak by tuto rozlehlou lokalitu mohly zásobit.

Postupuji podle plánu rekultivace, tvrdí majitel

V reakci na záměr společnosti tak už vznikla i petice. „V tom lomu se nám objevilo jezero, nikdo pro to prstem nehnul, ani korunu to nestálo. A my se teď dozvídáme, že má být zavezeno nějakým podezřelým odpadem, do kterého nikdo nevidí. Všichni lidé to považují za něco, co je proti zdravému rozumu,“ míní členka petičního výboru Věra Frydrychová.