Festival Open House otevírá běžně nepřístupné budovy v Praze a Brně

O víkendu se díky festivalům Open House Praha a Open House Brno otevřou stovky běžně nepřístupných budov a objektů. V Praze se tradičně zapojil i Úřad vlády a některá ministerstva. Lidé mohou navštívit i řadu významných objektů českých architektů. Vstup do budov je každoročně zdarma. Akce v Praze i Brně spadají pod Open House Worldwide, což je síť více než padesáti měst celého světa, pořádajících festivaly architektury pro veřejnost. Pořádané akce každoročně oslovují více než dva miliony lidí po celém světě.

Otevírají se i budovy dejvické Základní a mateřské školy Bílá od Jana Gillara, budovy Adolfa Benše, a to Elektrických podniků Praha a Terminál 4 na Letišti Václava Havla. U příležitosti připomínky 70 let od úmrtí Fanty navštíví zájemci Hlávkovu studentskou kolej, secesní budovu na hlavním nádraží a budovu ministerstva obchodu a průmyslu. Hubáčka připomene například Divadlo Disk.

V programu je letos více než 35 festivalových novinek na území třinácti městských částí. Jednou z nich je například budova, ve kterém dnes sídlí Goethe-Institut. Zájemci si budou moct prohlédnout dodnes funkční saunu, kterou si tam vybudovalo v 70. letech velvyslanectví Německé demokratické republiky.

Nově se také otevře palác Škodových závodů, nynější sídlo Magistrátu hlavního města Prahy, který vznikl podle návrhu Pavla Janáka. Zájemci se dále podívají do budovy Staroměstské tržnice architekta Jindřicha Fialky, do sídla ministerstva pro místní rozvoj Osvalda Polívky nebo do soukromé kubistické vily Na Libušince. Dům je jeden z trojice unikátních obytných domů na Rašínově nábřeží, za návrhem stál architekt a autor ikonické kubistické lampy na Jungmannově náměstí Emil Králíček.

Přístupnost a inkluze

Otevře se i několik budov v areálu Pražského hradu nebo historická budova ministerstva dopravy od architekta Antonína Engela. Úřad vlády zpřístupnil Hrzánský palác na Hradčanech a v neděli to bude také Lichtenštejnský palác na Kampě. V sobotu se také lidé mohou projít zahradou Strakovy akademie, která bude z Kosárkova nábřeží otevřena od 10:00 do 18:00.

Cílem festivalu je podle organizátorů popularizace architektury, aktivizace místních komunit či posilování aktivního zájmu obyvatel o místo, kde žijí. Hlavním tématem letošního ročníku je přístupnost a inkluze. Organizátoři chystají aktivity, které upozorní na bariéry ve městech i budovách. Nabídnou také programy pro rodiny s dětmi, nevidomé a neslyšící.

Loňský ročník Open House Praha, kdy se otevřelo 107 objektů, navštívilo přes 83 tisíc lidí. Mezi nejnavštěvovanější objekty se zařadily například Nová scéna Národního divadla či funkcionalistická budova Terminálu 4 pražského letiště. Prvních devět ročníků festivalu otevřelo přes 620 budov a prostorů, které navštívilo téměř půl milionu lidí.