Deník N: Pražský primátor objednal analýzy za stovky tisíc. Detaily odmítá zveřejnit

Deník N zjistil, že pražský magistrát v průběhu loňského roku uzavřel čtyři smlouvy za celkem asi sedm set dvacet tisíc korun včetně DPH s Petrem Hrabalem. „Hlavní město si u něj objednalo čtyři analýzy týkající se energetiky, konkrétně elektroenergetiky, teplárenství, plynárenství a úpravy energetické politiky města,“ píše Deník N. Všechny materiály si podle deníku objednal primátor Bohuslav Svoboda, který má energetiku v gesci.

Svoboda: Do toho vám nic není

Proč si město objednalo analýzy právě u Hrabala, který dosud pracovně neměl energetiku v gesci, Svoboda nechtěl vysvětlovat. „To je moje věc, proč to dělám. Do toho vám nic není. A když vás to zajímá, byl krizový manažer v Lesích ČR. A tam dělal problematiku energetiky celé firmy a měl na to doporučení,“ reagoval primátor na dotaz Deníku N. Ten ověřil, že Hrabal byl v Lesích ČR zaměstnán jako vedoucí odboru prodeje.

„Já mám odborná doporučení, se kterými pracuji, a víc vám k tomu říkat nebudu,“ řekl Svoboda Deníku N s tím, že autora analýz zná jen pracovně.

Cenu analýz primátor neřeší

Zadání analýz je podle Deníku N velmi obecné a stručné, není ani nijak stanoven rozsah. Primátor nechtěl upřesnit, jak jsou analýzy dlouhé a co je jejich obsahem. „Obsah není důležitý. Prostě odpověděl na všechny otázky, co jsem mu položil,“ řekl Deníku N Svoboda. S analýzami se chce seznámit příští týden, první přitom dostal už loni v dubnu, poslední v září.

Veřejnosti materiály ukázat nechce. Jde podle něj o zásadní strategické dokumenty. „Je to věc koncepční, která není na to, abych probíral, co mám nebo nemám v plánu, jak uvažuju. To je poškození obchodního tajemství vyzrazovat takové informace,“ řekl primátor Deníku N.

„Zveřejnění takových analýz by mohlo ohrozit efektivitu rozhodovacích procesů města i jeho vyjednávací pozici,“ doplnil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Jestli byla cena za analýzy přiměřená, primátor podle svých slov neřeší. „Neplatím to já, neřeším takovou věc. Na to jsou příslušní odborníci,“ uvedl pro Deník N.

Za magistrát smlouvy podle Deníku N podepsal jeho ředitel Martin Kubelka. Ten je nyní v pracovní neschopnosti a Svoboda jej chce odvolat kvůli kauzám spojeným mimo jiné s odměnami pro jeho podřízené.